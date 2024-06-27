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Otomotiv Tüm Türkiye'de İkinci elde en hızlı satılan otomobil belli oldu! Türkiye'de bakın sayısı kaç?
Otomotiv

Tüm Türkiye'de İkinci elde en hızlı satılan otomobil belli oldu! Türkiye'de bakın sayısı kaç?

Yeniakit Publisher
2024-06-27 17:55:00 - 2024-06-27 18:00:06
Tüm Türkiye'de İkinci elde en hızlı satılan otomobil belli oldu! Türkiye'de bakın sayısı kaç?

Türkiye'de ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşüş kaydederek 160 bin 811 adet oldu. Araçların ortalama satış hızı 48 gün oldu.

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan analiz ettiği bilfilere göre, geçen ay çevrim içi mecralarda 411 bin 203 kurumsal ilan yayınlandı. İlan adetlerinde geçen sene aynı döneme göre yüzde 26, bir önceki aya göre yüzde 17 artış gözlendi.

Mayıs'ta paylaşılan ilanların yüzde 39'u olan 160 bin 811 adet aracın, satışı gerçekleşti. Satış rakamlarında geçen sene aynı döneme göre yüzde 7 düşüş, geçen aya göre yüzde 2'lik artış görüldü.

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 366 bin 170 ilanın ay boyunca fiyat değişimleri incelenerek yapılan değerlendirmeye göre, mayısta ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,35 düştüğü kaydedildi.
Motor tipine göre değerlendirildiğinde, söz konusu pazarda geçen ay 95 bin 161 adetle en çok dizel araçlar satıldı.

Dizel otomobilleri 58 bin 938 adet satış ile benzinli, 4 bin 86 ile oto gazlı otomobiller izledi. Hibrit otomobil satış sayısı 1300, elektrikli otomobil satışları ise 1326 adet oldu. Mayıs 2023'te 710 adet ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.

Ocak ile mayıs ayları arasında, geçen senenin ilk 5 ayı ile karşılaştırıldığında dizel araçların toplam satışlar içindeki payının yüzde 4,32 azaldığı, elektrikli araçların payının ise yüzde 105 yükseldiği görüldü.
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İkinci el çevrim içi pazarda mayıs ayında araçların ortalama satış hızı 48 gün olarak belirlendi. Fiat marka araçlar, ortalama 41 günle pazar ortalamasına göre 7 gün daha hızlı satıldı.
Mercedes-Benz ve BMW markalı otomobiller ise 60 günlük hızla en yavaş satılan otomobiller oldu.

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye ikinci el çevrim içi otomobil pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.
Raporda yer verilen satış verileri, ikinci el araç ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazardaki ilanlarına dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra kurumsal ikinci el web siteleri Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlar bulunuyor.
Bu verilere bireysel araç ilanları eklenmiyor. Çevrim içi platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki nedenle satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Bunlardan ilki, değişen pazar koşullarına göre araç fiyatı revize edilerek ilanın yeniden yayınlanması. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci sebep ise satış. Kurum, aracı sattığı için ilandan çekiyor. İlandan tamamen kaldırılan otomobiller "satış" olarak kabul ediliyor.

 

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