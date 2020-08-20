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Gündem Tüm Türkiye dikkat! Erdoğan'ın yarın müjdeyi açıklayacağı saat belli oldu
Gündem

Tüm Türkiye dikkat! Erdoğan'ın yarın müjdeyi açıklayacağı saat belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü (yarın) bir müjde açıklanacağını duyurmasının ardından heyecan doruklara çıkmıştı. Merak içinde beklenen müjdenin duyurulacağı saat belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 20:46:00 -
Tüm Türkiye dikkat! Erdoğan'ın yarın müjdeyi açıklayacağı saat belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü (yarın) bir müjdenin kamuoyu ile paylaşılacağını bildirerek şu anda bu müjdenin hayalleri, rüyası içerisinde olduklarını vurgulamıştı. Türkiye gündemine bomba gibi düşen haberden sonra Erdoğan'ın müjdeyi açıklayacağı saat de netleşti.

Erdoğan'ın müjdesinin ekonomi mi, teknoloji mi, milli güvenlik üzerine mi olacağı heyecanla tartışılırken "Erdoğan müjdeyi saat kaçta ve nerede açıklayacak" sorusu da cevaplandı.

Saat 15:00'a dikkat!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın müjdeyi saatler 15:00'ı gösterirken İstanbul'dan duyuracak.

Erdoğan'ın 'bu müjdenin tüm milletimize verilmek suretiyle Anadolu'da yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inandığını' belirttiği açıklaması, Türkiye gündemini sarsmıştı.

Malum kesim, Türkiye'nin lehine olacak müjdeden şimdiden rahatsız olurken, vatandaşlar ise cuma gününe kilitlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın duyurulacak müjdenin rüyası içinde olduklarını ifade ederek, Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına işaret etmişti.

Yiğit Bulut'tan olay ifadeler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut da heyecanı iyice arttıracak ifadelere imza atarak "Reis'i iyi dinleyin" demiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın devamında "Kuklalar ve kuklacılar için yolun sonu" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bakan Berat Albayrak: Biraz meraklanalım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da açıklanacak müjdeyle ilgili "Cumayı bekleyelim. Biraz meraklanalım." demişti.

Fahrettin Altun: Cuma gününü İple çekiyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Cuma gününü iple çekiyoruz..." ifadelerini kullanmıştı.

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