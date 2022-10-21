Tüm Türkiye cevaplarını görsün! Fincancı’yı canlı yayında yargılayın!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı terör sevici Şebnem Korur Fincancı'nın rezilliklerine değindi ve "canlı yayında yargılansın" çağrısında bulundu.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ne de imza atmıştı, Şebnem Korur Fincancı..

Ne vardı o bildiride?

“Türkiye Cumhuriyeti; vatandaşlarını Sur’da, Silvan’da, Nusaybin’de, Cizre’de, Silopi’de ve daha pek çok yerde haftalarca süren sokağa çıkma yasakları altında fiilen açlığa ve susuzluğa mahkûm etmekte” iftirası vardı..

Bugün Sur’da, Silvan’da, Nusaybin’de, cizre’de, PKK’nın özerklik iddiası ile evleri, sokakları işgali yok, devletin de sokağa çıkma yasağı yok..

Demek ki, sokağa çıkma yasağının sebebi Türkiye Cumhuriyeti’nin keyfi kararı değil, PKK’nın hendek operasyonları imiş..

Ama o tarihte, yüzlerce prof. etiketli üniversite öğretim üyesi, devlete o iftirayı attı..

Yetinmediler.. Bildiride şunu da söylediler:

“(..) yerleşim yerlerine ancak bir savaşta kullanılacak ağır silahlarla saldırarak, yaşam hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı başta olmak üzere anayasa ve taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınmış olan hemen tüm hak ve özgürlükleri ihlal etmektedir.”

Bugün, o ilçelerde, bırakın o iftiradaki iddia edilen silahları, tek bir kişinin özgürlüğü kısıtlanıyor mu?

Hayır..

Demek ki sorun devlette değil, PKK terör örgütünde imiş..

Bir ilçeyi işgal ettiklerini ilan edip, orada terör estirirlerse..

Devlet de o ilçede huzuru sağlamak için, operasyon yapmak zorunda kalırmış..

Ama şu çok önemli:

“Ancak bir savaşta kullanılacak ağır silahlarla saldırarak..”

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