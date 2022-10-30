Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor! 50 milyon TL'lik vurgun yaptı, estetikle bu hale geldi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında herkesi çok şaşırtan bir dolandırıcılık hikayesi konuşuluyor. Programa katılan Tuba isimli kadın, kendisini evlilik vaadiyle kandırdığını iddia ettiği Mustafa İnce'nin bulunması için canlı yayına çıktı. Tuba Hanım’ı dolandıran kişiyi yayında gören yüzlerce kişi aynı adam tarafından dolandırıldığını söyledi.

Mustafa İnce’nin Tuba Hanım’ı "Yağ, şeker alıyorum, iş yapacağım. Siz de para yatırırsanız daha fazla yağ alıp satarım sizi de kar ortağı yaparım." diyerek kandırdığı iddia edildi. Tuba Hanım "Beni kendisine aşık etti. Toptan yağ alıp satıyorum. Günlük ortalama 100 bin tl kazanıyorum. Bu işe 40 bin TL yatırım yapanın günlük 2 bin TL kazanacak" dedi.

Yayın sırasında yüzlerce kişi Mustafa İnce tarafından dolandırıldığını söyledi. Mustafa'nın eşi Melek de yayına bağlanarak, evli olsa da boşanma davalarının sürdüğünü, eşinin sevgilisi Ece'yle bu işi yaptığını ve 6 yıldır eve gelmediğini aktarmıştı. Dolandırıcılıkla suçlanan Mustafa İnce canlı yayına bağlandı.

"Benim asıl ortağım Tuba'dır" dedi. Tuba Hanım, İnce’nin bu sözleri karşısında çılgına döndü. Ben deli miyim, divane miyim bütün paramı sana göndereyim. Sen bana iş yapacağını inandırdın. Her gün para gönderdin geri aldın. Benim hesabımda şu an 1 TL bile yok. Sen nasıl vicdansız bir insansın. Nasıl ortağım diyebiliyorsun. Sen hiç utanmıyor musun? Ben senin nasıl ortağın olabiliyorum? Bunu kanıtla o zaman. Sen beni yalanlarınla ikna ettin. Şu anda ben mağdurum. Şu zaman göndereceğim, bu zaman göndereceğim diyorsun. Ne zaman gönderecektin?" dedi.

Canlı yayına bağlanıp mağdur gibi görünen İnce'nin cevaplarından rahatsız olan Anlı "Şuna bak, binbir surat" diyerek İnce'ye tepki gösterdi. Mustafa İnce'nin aldığı paralarla estetik, botoks yaptırdığı söylenmişti.

Stüdyoda gergin anların yaşanmasının ardından Müge Anlı, Mustafa İnce’nin fotoğrafını yayınladı. İnce, yüzlerce kişiyi dolandırıp 50 milyon TL toplamış, paralarla estetik yaptırmıştı.

Fotoğrafların yayınlanmasının ardından Müge Anlı ‘’Gördüğünüz yerde polise şikayet edin’’ dedi.

İnsanları 50 milyon TL dolandırdığı belirtilen Mustafa İnce'nin eski haliyle yeni hali de görenleri şaşırttı. Pınar, Mustafa İnce'nin aldığı paralarla estetik, botoks yaptırdığını söylemişti.