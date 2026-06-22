Fenerbahçe'de yeni sezon sağlık kontrolleri ile başladı
Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda 2026-2027 sezonu öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı. Sarı lacivert kafilesi 24 Haziran tarihinde Topuk Yaylası'na hareket edecek.
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Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda 2026-2027 sezonu öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı. Sarı lacivert kafilesi 24 Haziran tarihinde Topuk Yaylası'na hareket edecek.
Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, teknik ekip ve bazı futbolcular, Medicana Ataşehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Futbol A Takımımızın yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.
Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, teknik ekibimiz ve bazı futbolcularımız Medicana Ataşehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi.
Futbol Takımımızda sağlık kontrolleri yarın devam edecek.
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