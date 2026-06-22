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Fenerbahçe'de yeni sezon sağlık kontrolleri ile başladı

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Fenerbahçe'de yeni sezon sağlık kontrolleri ile başladı

Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda 2026-2027 sezonu öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı. Sarı lacivert kafilesi 24 Haziran tarihinde Topuk Yaylası'na hareket edecek.

#1
Foto - Fenerbahçe'de yeni sezon sağlık kontrolleri ile başladı

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, teknik ekip ve bazı futbolcular, Medicana Ataşehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

#2
Foto - Fenerbahçe'de yeni sezon sağlık kontrolleri ile başladı

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

#3
Foto - Fenerbahçe'de yeni sezon sağlık kontrolleri ile başladı

Futbol A Takımımızın yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

#4
Foto - Fenerbahçe'de yeni sezon sağlık kontrolleri ile başladı

Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, teknik ekibimiz ve bazı futbolcularımız Medicana Ataşehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

#5
Foto - Fenerbahçe'de yeni sezon sağlık kontrolleri ile başladı

EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi.

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Foto - Fenerbahçe'de yeni sezon sağlık kontrolleri ile başladı

Futbol Takımımızda sağlık kontrolleri yarın devam edecek.

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