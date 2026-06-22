Instagram Plus resmen Türkiye'de! Fiyatı ve özellikleri belli oldu!

INSTAGRAM PLUS ABONELİĞİ NELER SUNUYOR Ücretli kullanıcılara özel hazırlanan bu yeni abonelik modeli; sosyal bağlantı, istatistikler ile önizlemeler ve profil özelleştirme olmak üzere üç ana kategoride yenilikler barındırıyor. Premium özellikler arasında hikaye izleyici listesinde arama yapma, biyografi için özel yazı tipleri, özel uygulama simgeleri ve hikayelerin süresini iki katına çıkarma imkanı yer alıyor.