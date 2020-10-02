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Gündem Tüm Türkiye bekliyordu! Leyla Aydemir cinayetinde karar çıktı
Gündem

Tüm Türkiye bekliyordu! Leyla Aydemir cinayetinde karar çıktı

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in davasında amca Yusuf Aydemir'e cinayet suçunda müebbet ve 'cebir ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 4 yıl hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 16:48:00 -
Tüm Türkiye bekliyordu! Leyla Aydemir cinayetinde karar çıktı

Ağrı'da kent merkezinde yaşayan Nihat-Şükran Aydemir çiftinin 4 yaşındaki çocuğu Leyla Ramazan Bayramı dolayısıyla geldikleri dedesinin köyünde 15 Haziran 2018 tarihinde kaybolmuştu. Tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın cansız bedeni 18 gün sonra köye 3 kilometre mesafede bulunmuştu. Babanın şikayetçi olmadığı fakat annenin şikayetçi olduğu amca Yusuf Aydemir, suçu işlediğine yönelik somut deliller bulunduğu ve tanıklar üzerinde baskı kurma ihtimali olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Karar açıklandı

4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetinde karar bugün açıklandı. Amca Yusuf Aydemir, cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'cebir ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğer 6 sanık ise beraat etti.

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