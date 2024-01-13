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Yaşam Tüm Türkiye ağlıyor! Ordulu şehidin görüntüleri yürekleri sızlattı
Yaşam

Tüm Türkiye ağlıyor! Ordulu şehidin görüntüleri yürekleri sızlattı

Yeniakit Publisher
2024-01-13 16:22:00 -

Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Ordulu İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar’ın, göreve uğurlanırken otogarda kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişiminde çıkan çatışmada İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar (22) şehit oldu. Şehit Atar, 14 Ocak Pazar günü İkizce Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip düzenlenecek tören ve kılınacak cenaze namazının ardından Bolluk Mahallesi Kabakkeriş mevkiinde bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

Göreve uğurlanma görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan, bir süre önce askerlik görevinin ardından İstihkam Sözleşmeli Er olarak göreve başlayan şehidin, Ünye ilçesinden uğurlanma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde arkadaşları ile helalleşen şehidin, sonrasında da otobüse bindiği anlar yer alıyor. İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi’nde bulunan ve kendisini göreve yolcu eden arkadaşları, sözleşmeli er olduktan sonra Murat Atar’ı (22) Ünye’den otobüse bindirdiklerini ve helalleştiklerini söylediler. Güzel bir şekilde uğurlama yaptıklarını söyleyen arkadaşları, “Bu şekilde gelmesini beklemiyorduk. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, Türkiye’nin başı sağ olsun. Çok zor bir duygu” diye konuştular.

Öte yandan, Selma ve Vahip Atar çiftinin 4 çocuğundan birisi olan şehit Murat Atar’ın babasının 2021 yılında motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

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