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İSLAM Tüm sıkıntılardan kurtuluş duası Feraciye duası nasıl okunur? Feraciye duası Türkçe anlamı
İSLAM

Tüm sıkıntılardan kurtuluş duası Feraciye duası nasıl okunur? Feraciye duası Türkçe anlamı

Tüm sıkıntılardan kurtuluş duası Feraciye duası fazileti. Dünya üzerindeki insanlar her daim olduğu gibi günümüzde de çetin imtihanlara tabi kılınmakta. İnsanoğlunun imtihanı kimi zaman depremler, yangınlar, seller kimi zaman ölümler, hastalıklar ve salgınlar… Günümüzdeki bela ve musibetlerin define vesile olması ve hem kendimizi hem de bütün insanlığın felaha ermesi, selamete çıkması için tüm gönülden ihlaslı bir şekide dualar edilmekte. Bu dualardan biri de ferec (Feraciye) duasıdır. Peki feraciye duası nasıl olunur? Feraciye duası anlamı nedir?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 09:35:00 - 2021-02-18 09:35:35
Tüm sıkıntılardan kurtuluş duası Feraciye duası nasıl okunur? Feraciye duası Türkçe anlamı

Başımıza gelen musibetlerden sıkıntılardan kurtulmak için okunması istenen duanın adı Feraciye duasıdır.  Halk arasında Faraclık veya Ferec duası olarakta geçiyor. Faraclık, “ferah ve kurtuluş” anlamındaki Arapça “ferac” kelimesine Türkçe “lık” hecesinin eklenmesiyle “kurtuluşa vesile olan şey” anlamını taşımaktadır. “el-Feracu”, bir kimsenin gam ve tasasını keşf ve izâle etmek, şiddetten kurtulmak1 gibi mânâlara gelmektedir. 

Feraciye duası nasıl okunur?

Allâhümme yâ fârice’l-ferac

Ve yâ men indehû mefâtihu’l-ferac

Ve yâ ümmete Muhammed

Rahimallâhu li men deâ lenâ bi’l-feraci ve’l-âfiyeh

Ve yâ men bedîu’s-semâvâti ve’l-ard

Ve yâ mâlike’l-mülk, yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm

Yâ Kerîm, yâ Rahîm, yâ Allah3

Bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîn.

Mezkûr feraciyenin Türkçe anlamı:

Ey Allah’ım, ey kurtuluşu sağlayan,

Ve ey kurtuluşun anahtarı yanında olan,

Ve ey Muhammed ümmeti,

Bize kurtuluş, ferah ve âfiyet dileyene Allah rahmet etsin.

Ve ey gökleri ve yeri yaratan,

Ve ey mülkün mâliki, ey celâl ve ikram sahibi,

Ey Kerîm, ey Rahîm, ey Allah!

Feraciye duası Türkçe anlamı

Feraciye duasının Türkçe anlamı: “Ey Allahım, ey kurtuluşu sağlayan/Ve ey kurtuluşun anahtarı yanında olan/Ve ey Muhammed ümmeti/Bize kurtuluş, ferah ve afiyet dileyene Allah rahmet etsin/Ve ey gökleri ve yeri yaratan/Ve ey mülkün maliki, ey celal ve ikram sahibi/Ey Kerim, ey Rahim, ey Allah/Ey merhametlilerin en merhametlisi, senin merhametine sığınıyoruz.

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