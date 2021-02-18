Tüm sıkıntılardan kurtuluş duası Feraciye duası nasıl okunur? Feraciye duası Türkçe anlamı

Tüm sıkıntılardan kurtuluş duası Feraciye duası fazileti. Dünya üzerindeki insanlar her daim olduğu gibi günümüzde de çetin imtihanlara tabi kılınmakta. İnsanoğlunun imtihanı kimi zaman depremler, yangınlar, seller kimi zaman ölümler, hastalıklar ve salgınlar… Günümüzdeki bela ve musibetlerin define vesile olması ve hem kendimizi hem de bütün insanlığın felaha ermesi, selamete çıkması için tüm gönülden ihlaslı bir şekide dualar edilmekte. Bu dualardan biri de ferec (Feraciye) duasıdır. Peki feraciye duası nasıl olunur? Feraciye duası anlamı nedir?