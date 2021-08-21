  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü profesörden 'PCR testi zorunluluğu'na tepki! Mucidinin "PCR testi hasta olduğunuzu söylemez" sözlerini hatırlattı

Ekrem'den seçimden sonra kurulan şirkete ihale

Türkiye'nin desteğine dikkat çekti: Kalkınmamıza yardımcı oldu!

Yoğun Bakım servisinden paylaşılan görüntü tartışma konusu oldu! İşte kafa karıştıran o liste

Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile mi söyledi? CHP'li Salıcı parti örgütüne Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü açıklandı

Cumhuriyet gazetesi 28 Şubat darbecilerini böyle güzelledi!

Pentagon'dan gündemi sarsan görüntüyle ilgili açıklama

Bill Gates'in asıl amacı belli oldu! Çarpıcı ifadeler

Fatih Erbakan canlı yayında paylaşmıştı! PCR test kiti ile ilgili çarpıcı belge yeniden gündemde
‘Tüm imkanlar seferber edildi’
"Her yıl aynı iftira" diyen Bayraktar: Yargıya taşıyacağım
Piyasaları etkilemesi bekleniyor! FED'den flaş adım
Benfica'dan Galatasaray ve Beşiktaşlıları üzen açıklama
Gündem ‘Tüm imkanlar seferber edildi’
Gündem

‘Tüm imkanlar seferber edildi’

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, bölgede selden etkilenen yerlerin büyük ölçüde temizlendiğini ve devletin anında müdahale ettiğini ifade ederek, “Devlet, tüm imkanlarını Ayancık’ta hayatı normale çevirmek için seferber etti ve hayat normale dönüyor yavaş yavaş” diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 11:34:00 -
‘Tüm imkanlar seferber edildi’

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Sel felaketinin yaşandığı ilk günden beri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte bölgede incelemelerde bulunarak, vatandaşın sıkıntılarını dinleyen ve çözüm üretmeye çalışan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop’un Ayancık ilçesinde yapılan çalışmaları gazetemiz Akit’e anlattı.

‘Yollar açıldı’

Bölgede selden etkilenen yerlerin büyük ölçüde temizlendiğini ve devletin anında müdahale ettiğini ifade eden AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, “Devlet, tüm imkanlarını Ayancık’ta hayatı normale çevirmek için seferber etti ve hayat normale dönüyor yavaş yavaş. Yoğun bir mesai harcanıyor her alanda. Elektrik ve su problemi çözüldü. Ayancık’ı birbirine bağlayan köprü yoktu, sayın bakanımız tarafından açılışı gerçekleştirildi. Köylerimizin yolları açıldı, konteynırlar kuruluyor, yıkılan yerlerde. Giderek daha da normalleşiyor. Cevizli mahallemizde Balıkesir, Erzurum büyükşehir belediyelerimiz temizleme işlemine devam ediyor. Oralarda binalarımız büyük oranda temizlendi. Sanayi sitemizde büyük yıkımlar vardı. Orayı çalışır hale getirmek için de çalışmalar devam ediyor. Devlet anında ve hızlı önlemler alarak çok daha fazla yaranın açılmasına engel oldu” bilgisini verdi.

Karaismailoğlu: Devletimiz, Milletimizin hizmetinde

Öte yandan, Sinop’un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası Ayancık Deresi üzerine 90 tane büzün üzerinde, 12 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğunda çift gidiş-gelişli alternatif köprü inşa edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayancık Deresi üzerine yapılan köprünün açılışını gerçekleştirdi. Köprüdeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, Bartın, Kastamonu ve Sinop’un önemli bir afet yaşadığını hatırlattı. Sel felaketinin üzerinden 10 gün geçtiğine işaret eden Karaismailoğlu, Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta hayatı normale çevirmek için çok büyük aşamalar kaydettiklerini belirtti. Normal hayata dönmek için bütün güçlerini kullandıklarını ifade eden Karaismailoğlu, “Özellikle ulaşım açısından karadan, havadan, denizden bütün ulaşım sistemlerimizi vatandaşımızın hizmetine verdik. Bartın’da, Kastamonu’da, Sinop’ta devletimiz, milletin hizmetinde. İhtiyaçları bir bir görüyoruz. Artık hayat yavaş yavaş normale dönüyor” dedi.
Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay