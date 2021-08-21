‘Tüm imkanlar seferber edildi’

Hasan Eğrigöz Ankara

Sel felaketinin yaşandığı ilk günden beri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte bölgede incelemelerde bulunarak, vatandaşın sıkıntılarını dinleyen ve çözüm üretmeye çalışan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop’un Ayancık ilçesinde yapılan çalışmaları gazetemiz Akit’e anlattı.

‘Yollar açıldı’

Bölgede selden etkilenen yerlerin büyük ölçüde temizlendiğini ve devletin anında müdahale ettiğini ifade eden AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, “Devlet, tüm imkanlarını Ayancık’ta hayatı normale çevirmek için seferber etti ve hayat normale dönüyor yavaş yavaş. Yoğun bir mesai harcanıyor her alanda. Elektrik ve su problemi çözüldü. Ayancık’ı birbirine bağlayan köprü yoktu, sayın bakanımız tarafından açılışı gerçekleştirildi. Köylerimizin yolları açıldı, konteynırlar kuruluyor, yıkılan yerlerde. Giderek daha da normalleşiyor. Cevizli mahallemizde Balıkesir, Erzurum büyükşehir belediyelerimiz temizleme işlemine devam ediyor. Oralarda binalarımız büyük oranda temizlendi. Sanayi sitemizde büyük yıkımlar vardı. Orayı çalışır hale getirmek için de çalışmalar devam ediyor. Devlet anında ve hızlı önlemler alarak çok daha fazla yaranın açılmasına engel oldu” bilgisini verdi.

Karaismailoğlu: Devletimiz, Milletimizin hizmetinde

Öte yandan, Sinop’un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası Ayancık Deresi üzerine 90 tane büzün üzerinde, 12 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğunda çift gidiş-gelişli alternatif köprü inşa edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayancık Deresi üzerine yapılan köprünün açılışını gerçekleştirdi. Köprüdeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, Bartın, Kastamonu ve Sinop’un önemli bir afet yaşadığını hatırlattı. Sel felaketinin üzerinden 10 gün geçtiğine işaret eden Karaismailoğlu, Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta hayatı normale çevirmek için çok büyük aşamalar kaydettiklerini belirtti. Normal hayata dönmek için bütün güçlerini kullandıklarını ifade eden Karaismailoğlu, “Özellikle ulaşım açısından karadan, havadan, denizden bütün ulaşım sistemlerimizi vatandaşımızın hizmetine verdik. Bartın’da, Kastamonu’da, Sinop’ta devletimiz, milletin hizmetinde. İhtiyaçları bir bir görüyoruz. Artık hayat yavaş yavaş normale dönüyor” dedi.

