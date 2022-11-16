Tüm il ve ilçelerde depozito iade noktası oluşturulacak

Sıfır Atık Projesi kapsamında önemli çalışmalara imza attıklarını anlatan Suver, “2017’de yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı yüzde 27.2’ye çıkardık. 2023’te bu oranı önce yüzde 35’e ve 2035’te yüzde 60’a yükselteceğiz. Bugün artık iklimi değiştiren bütün parametrelerde proje yapan, ürettiğini satabilen bir ülke konumundayız. Sera gazı emisyonlarını 2030’da yüzde 21’e kadar azaltma hedefimizi kararlılıkla yürütüyoruz” diye konuştu. İklim Değişikliğiyle Mücadele Sonuç Bildirgesi’ni de paylaştıklarını anımsatarak, “Bu çerçevede Meclis’imizle kapsamlı bir iklim kanunu yapacağız. Türkiye Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ve Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı’nı ise 2050 hedefiyle güncelleyeceğiz” şeklinde konuştu.