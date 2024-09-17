Tüm gözler dev maçın oynanacağı tarihte! Beşiktaş-Galatasaray derbisi pazartesi oynanacak!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 7 ve 17. hafta arasındaki maçların programını açıklarken, sadece Beşiktaş-Galatasaray derbisinin pazartesi günü takvimine eklenmesi dikkat çekti.

Süper Lig'de 7 ve 17. hafta arasındaki maçların tarihleri belli olurken, ligin ilk yarısında oynanacak derbilerin takvimi de belli oldu. Genellikle hafta sonu oynanan derbi müsabakalarından, sadece bir tanesi pazartesi günü sahne alacak: Beşiktaş-Galatasaray.

Türkiye, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin heyecanını hissetmeye başlarken, Türkiye Futbol Federasyonu ligin ilk yarısında oynanacak diğer derbilerin de takvimini belirledi.

Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonraki ilk zorlu mücadele, 10. haftada Beşiktaş ve Galatasaray arasında gerçekleşecek. İki ezeli rakip, 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Bir hafta sonra ise, Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak ve iki ekip 3 Kasım Pazar akşamı saat 19.00'da kozlarını paylaşacak.

Süper Lig 15. haftasında, Beşiktaş bu kez Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak. Dolmabahçe'de oynanacak bu müsabaka 7 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak. Ligde ilk devrenin son derbisi, 16. haftada Galatasaray ve Trabzonspor arasında yapılacak. Seyrantepe'deki mücadelede ilk düdük saat 21.00'de çalacak.

TEK PAZARTESİ DERBİSİ

Normalde hafta sonu oynanmasına alışkın olduğumuz derbiler, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde farklılık gösterdi. İki ezeli rakip, pazartesi günü sahaya çıkacak. Bunun sebebi ise, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hafta içinde Avrupa Ligi maçı oynayacak olması. Sarı kırmızılılar, 23 Ekim tarihinde sahasında Elfsborg'u konuk edecek. Beşiktaş ise, 24 Ekim tarihinde deplasmanda Lyon ile karşılaşacak.