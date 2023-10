Tüm geçmişi silindi! Liseyi tekrar okuyabilir

Kahramanmaraş'ta yaşayan emekli Mehmet Yurtsever, 3 yıl önce Antalya'ya taşındı. Yurtsever, oğlu Kürşat Eren Yurtsever'i (18) ise Antalya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıftan kaydını yaptırdı. Kahramanmaraş'taki başarısını Antalya'da da gösteren Yurtsever, iki yılın sonunda okul birincisi oldu ve burs almaya başladı. Bu dönemin başında bir kaç gün önce sistemden okul puanına bakmak isteyen genç, puanının olmadığını gördü. E devletten sorgulama yapan Yurtsever, "Tarafınıza veya velisi olduğunuz kişilere ait öğrencilik bilgisi bulunamamıştır" mesajıyla hayatının şokunu yaşadı. Ailecek sorunu çözmek için, okul yönetimi, İlçe Milli Eğitim, İl Milli Eğitim ile görüşmeler CİMER'le yazışmalar yapılmasına rağmen bir sonuca ulaşılamadı. Kahramanmaraş'taki 9 sınıf puanları da deprem nedeniyle ulaşılamadı. Yaklaşık 10 gündür ne öğrenci olduğunu nede okul puanını geri getiremeyen gencin hem üniversite hayali suya düşmek üzere hem de liseyi yeniden okumakla karşı karşıya. Aile, sorunun biran önce çözülüp çocuklarının puanlarının geri verilmesini istiyor.

Ne yapacaklarını bilemez durumda olduklarını dile getiren baba Mehmet Yurtsever, oğlunun bursunun da kesilmeyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

"Çözüm arıyoruz"

Antalya'ya taşındıklarını yaptıkları araştırmada oğlu için en iyi okulun gittiği okulun olduğunu belirlediklerini kaydeden

Yurtsever, "10 ve 11. sınıfı burada okudu, okul birincisi oldu. 12.sınıfın başına geldiğimizde oğlumun okulda hiç bir not ve kaydının olmadığının farkına vardık ve şok olduk. Okul, 'kendilerinin hiç bir şey yapamayacağını, okul puanları silinmiş bu sene okusa da gelecek sene baştan başlayarak bir senesinin kaybolacağını söylediler, siz gidin bunun notlarını bulun' dediler. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittik onlarda bir şey yapamayacağını söyledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne geldik oradan girdiler notları onlar da göremediler. Sorunun nereden kaynaklandığını kimse bulamıyor. Herkes suçu birbirine atıyor, kurumlar bulamıyor, okul bulamıyor. Üniversitesinin de olamayacağını söylediler. Ben depremzedeyim çocuğumu buraya getirdim orada evim barkım hiç bir şeyim kalmadı. Bir çocuğumla mücadele ediyorum okutmak için ama bu ortamda her şey sıfıra indi. Okul birincisi geleceği her şey bitmiş durumda bir çözüm arıyoruz. Birileri elini atsın bir çözüm bulsun, ben çocuğumun okuldaki puanlarının tekrar yerine gelmesini istiyorum ve çok mağduruz kimse bize karşılık veremiyor" diye konuştu.

"Çocuğumun geleceği ölmesin"

Çocuğuna puanlar getirilmemesi halinde 9 sınıftan baştan sınavlara girmesi yönünde bilgiler verildiğini aktaran Yurtsever,

"Şimdi okul 1'incisi olmuş çocuğumu 9.sınıftan başlatıp nasıl sınava sokalım. Muhatap yok sadece sözle başından atıyor. 9.sınıf notları için Kahramanmaraş'ı aradık, deprem sebebi ile hiç bir bilgi yok. Çocuğumun geleceğinin ölmemesi için üniversite hayatının başlaması için puanlarının tekrar yerine gelmesini istiyorum. Birinciliği devam etsin. 12. sınıfı da yok sadece öylesine gelsin diyorlar. Okur ama seneye yeniden başlar diyorlar. O zaman ne olacağı daha vahim bilinmiyor" açıklamasını yaptı.

"Notlarım görünmüyor"

Kürşat Eren Yurtsever, “9. sınıfı Kahramanmaraş’ta özel bir lisede tamamladım. Daha sonra Antalya’ya taşınınca bu meslek lisesine kayıt oldum. Bugüne kadar notlarımda sıkıntı yok.12. sınıfın ilk başlarında yani birkaç gün önce sisteme baktığımda hiçbir veri yoktu. Silinmiş. E okul sisteminde hiçbir bilgim yok, e devletten baktığımda da öğrenci olarak görünmüyorum. Tek hedefim okul birincisi olarak endüstri otomasyon teknoloji alanında kendimi ilerletmek. Fakat şuan hiçbir notum olmadığı için üniversiteye de giremeyeceğim, seneye mezun olamayacağım. Bana 11. sınıftan yeniden eğitime başlamamı söylüyorlar” dedi.

"Sorun var zannettim"

Notlarının ve okul birinciliğinin geri getirilmesini isteyen Yurtseven, “Birkaç gün önce tesadüfen baktığımda hiçbir notum yoktu. Teknik bir sorun vardır diye birkaç gün bekledim. Gerekli yerler başvurduk ama bizi Milli Eğitim Bakanlığına yönlendirdiler. Beni yönlendirmeden önce ise tüm notlarımı sıfır gireceklerini söylediler. Ben gerekli yerlere başvuru yaptım ama sonuç alamadım” ifadelerine yer verdi.