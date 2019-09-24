Tüm gazilerimizi minnetle anıyoruz

19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle düzenlenen programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Kalbimizde, gönlümüzde taşıdığımız çok kıymetli gazilerimizi her zaman yâd etmek bizim asli görevimizdir” dedi.

Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde gaziler onuruna verilen yemekte konuşan Başkan Usta, “Gazilik ve şehitlik bu ülkenin en kutsal makamlarıdır. İlçemizin bir gazinin isminin taşıması, Gazi Osman Paşa’nın adıyla anılması bize gurur veriyor. Sadece Gaziler Günü’nde değil, kalbimizde, gönlümüzde taşıdığımız çok kıymetli gazilerimizi her zaman yad etmek bizim asli görevimizdir. Tüm gazilerimizi minnet ve şükran duygularımızla anıyor, şehitlerimize de Cenab-ı Hakk’tan rahmet diliyorum” dedi.