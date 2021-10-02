“Tüm elektrikli araçlara hizmet vermenin alt yapısını kurmak için çalışıyoruz”

ICCI konferansında internet üzerinden konuşan Yılmaz, “Türkiye’nin Otomobili’nin (TOGG) yollara çıkmasıyla birlikte ülkemizde hem sanayi hem bilgi teknolojileri hem de elektrik piyasası açısından yepyeni bir döneme gireceğiz. Bu yeni dönemde elektrik piyasasında daha esnek bir dağıtım sistemi ve sistem işletimi yaklaşımı esas olacak. Halen üzerinde çalıştığımız düzenleyici çerçevenin oluşturulmasında temel düsturumuz, elektrik araç filosunun gelişmesine imkan veren bir anlayışın hakim kılınmasıdır. Daha esnek, rekabetçi, bir nevi evrensel hizmet yükümlülüğü olarak tanımlanabilecek bir anlayışla tüm elektrikli araçlara ayrım gözetmeksizin hizmet vermenin esas olduğu bir piyasanın hukuki alt yapısını kurmak ve kurallarını geliştirmek için çalışıyoruz.” Yılmaz, düzenlemenin hayata gireceği tarih olarak TOGG’un piyasaya sürülmesi öngörülen 2023 yılını işaret ederken, gereken yasal düzenlemenin ardından ikincil düzenlemelerin hızla yürürlüğe konacağını ifade etti.