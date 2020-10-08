  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Saydan'dan "sosyal mesafe" uyarısı:
Aktüel

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Saydan'dan "sosyal mesafe" uyarısı:

"Vatandaşlarımızın eğer eczanede hasta varsa onun çıkmasını bekleyip öyle eczaneye girmeleri ve eczane içerisinde sosyal mesafeye uygun şekilde beklemeleri gerekiyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:03:22 -
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Saydan'dan "sosyal mesafe" uyarısı:

ANKARA (AA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların, eczanelere içerideki kişinin çıkmasını bekleyip girmeleri ve sosyal mesafeye uymaları gerektiğini bildirdi.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının her geçen gün arttığına, eczacıların da büyük risk altındaki meslek gruplarından biri olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle ilk vefat eden kişinin de eczacı olduğunu kaydeden Saydan, "Bu virüs yüzünden hayatını kaybeden meslektaş sayımız gittikçe artıyor. Hayatını kaybeden meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz. Mesleğimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Saydan, hastaların sürekli geldiği eczanelerin çalışma ortamının güvenliğinin sağlanması ve insanların birbirine virüs bulaştırmaması için alınacak tedbirlerin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Halkımızın ilk adımda ulaştığı sağlık çalışanı eczane eczacıları olduğu için ülke genelinde virüsten etkilenen eczacı sayısı artıyor. Biz eczacılar vatandaşa 7/24 hizmet veriyoruz ve bu mücadelede ön cephede yer alıyoruz. Bu yüzden de vatandaşlarımızdan ricamız; eczanelere girerken maske takmaları ve eczanelere tek tek girmeleridir. Vatandaşlarımızın, eğer eczanede hasta varsa onun çıkmasını bekleyip öyle eczaneye girmeleri ve eczane içerisinde sosyal mesafeye uygun şekilde beklemeleri gerekiyor. Özelikle nöbetlerimizde, nöbet süresi boyunca kepenk arkasından hizmet verebiliriz ki, bu durum mevzuatımıza da uygun olup, özellikle salgının yoğun olduğu bölgelerdeki vatandaşlarımızdan bu konuda anlayış bekliyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türk düşmanı vekilleri azarladı
Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türk düşmanı vekilleri azarladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinin T..
Cephe hattından az önce bildirdiler! Tüm planları bilen komutan yakalandı
Dünya

Cephe hattından az önce bildirdiler! Tüm planları bilen komutan yakalandı

Azerbaycan, stratejik bilgilere sahip üst düzey Ermeni askerlerin cephe hattından kaçarken yakalandığını duyurdu.
Ermenilerin korkulu rüyası Hüseynov, cepheden seslendi
Dünya

Ermenilerin korkulu rüyası Hüseynov, cepheden seslendi

Yeniakit.com.tr aracılığıyla kamuoyuna seslenen Ermenilerin korkulu rüyası Azerbaycan'ın kahraman komutanlarından İbad Hüseynov, Karabağ'da ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay