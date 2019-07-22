0553 313 94 23

Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

Irak'ın Anbar İl Meclis Üyesi Kerim Hellal Kerbuli, ABD güçlerinin ani bir kararla bölgeden çekildiğini duyurdu.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:07
Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

Anbar İl Meclis Üyesi Kerim Hellal Kerbuli, yaptığı açıklamada, ABD kuvvetleri ve Irak polisine bağlı taktik alay güçlerinin ani bir kararla Ratba ve Kaim ilçelerinden çekildiğini söyledi.

Irak'ın Anbar İl Meclis Üyesi Kerim Hellal Kerbuli, yaptığı açıklamada, ABD kuvvetleri ve Irak polisine bağlı taktik alay güçlerinin ani bir kararla Ratba ve Kaim ilçelerinden çekildiğini aktardı.

Kerbuli, “Çekilme tamamen ani bir kararla gerçekleşti ve sebeplerini bilmiyoruz. Bu çekilme, ses kayıtları nedeniyle hakkında soruşturma açılan Anbar Operasyon Komutanı Mahmud Felahi'nin Bağdat'ta gözaltında olduğu bir dönemde geldi. Bu durum, Ürdün-Irak-Suriye sınırında yer alan bu hassas bölgedeki askeri çabaların niteliğini büyük ölçüde etkiledi” diye konuştu.

Anbar Operasyon Komutanı Mahmud Felahi, Temmuz başında kendisine ait olduğu iddia edilen ses kayıtları nedeniyle hakkında açılan soruşturma kapsamında Bağdat'a çağrılmıştı. Söz konusu kayıtlarda Felahi'nin Irak kökenli bir CIA ajanına Haşdi Şabi'ye ait karargâhların koordinatlarını verdiği öne sürüldü.

“Bu durum DAEŞ'i cesaretlendirebilir"

Kerbuli, açıklamasının devamında, “Bu bölgede yaşanan karışıklık nedeniyle yaklaşık iki haftadır hiçbir askeri operasyon yapılmadı. Bu durum fırsat kollayan DAEŞ'lilere cesaret verebilir” ifadesini kullandı.

ABD ve taktik güçlerin ani bir kararla çekilmesinin ardından Ratba halkının yaşadığı sıkıntıları dile getiren Kerbuli, “Söz konusu güçlerin çekilmesiyle beraber IŞİD'liler Ratba'da halkı tehdit eden bildiriler dağıtmaya başladı. Bildiride, bölge halkı, örgütün ilçeye girmesine yardım etmeleri için tehdit ediliyor” dedi.

Kerbuli, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'ye bölgedeki askeri birlikleri artırarak gerekli önlemleri alma çağrısında bulundu.

"ABD desteği olmadan taktik alayı bölgede duramaz"

Kerbuli, Anbar polisine bağlı taktik alayının neden çekildiği sorusuna, “Bölgede askeri istihbaratı, lojistik ve hava desteğini sunan ABD güçleriydi. Bu destek taktik alaylarına koruma sağlıyordu. Taktik alayı, bu destek olmaksızın bölgedeki engebeli ve geniş çöl arazilerinde kararlı bir şekilde duramaz” diye yanıt verdi.

Şarku'l Avsat'a konuşan Anbar İl Meclis Üyesi Azzal el-Fehdavi, konuyla ilgili şunları söyledi;

“ABD'nin teknik kuvvetleriyle birlikte Ratba'dan çekilen taktik alayı, mobil bir alay ve belirli bir mekana yerleşmez. Ancak bu çekilme sonrası bölgedeki uzman askeri birliklerin sayılarının artırılması gerekir. Zira büyük bir çoğunluğu çöl olan bölgede özel bir askeri desteğe ihtiyaç var. Acil durum alayının bölgenin güvenliğini sağlamak üzere çekilen güçlerin yerini aldığını görüyoruz. Yaşadıkları yerlerde yeniden bir sıkıntı yaşanmamasını ümit eden bölge sakinleri haklı bir endişe içindeler.”

Fehdavi, ayrıca IŞİD'in bölgedeki dengeleri değiştirecek bir operasyon yapma ihtimalini uzak bir ihtimal olarak değerlendirdiğini belirtti.

Öte yandan Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin, geçtiğimiz Cumartesi sabah saatlerinde Tarmiya başta olmak üzere 'Bağdat Kuşağı' çinde yer alan bölgelerde IŞİD hücrelerine yönelik başlattığı geniş kapsamlı operasyonlar sürüyor. Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan önceki gün yapılan açıklamada, Bağdat Kuşağı içindeki bölgelerde başlatılan operasyon ile bölge halkına güven mesajı vermenin hedeflendiği belirtildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ı kuzey, batı ve güneybatıdan çevreleyen ve 'Bağdat Kuşağı' olarak bilinen mevki, Sünni aşiretlerin çoğunlukta olduğu altı bölgeden oluşuyor. Bunlar Latifiye, Taci, El Müşahide, El Tarmiya, Arap Cibur ve El Madain bölgeleri olarak biliniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:07
  1. ABD
  2. ABD askeri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güney Kore gemisine korsan saldırısı
    1. Güney Kore gemisine korsan saldırısı
    2. Erdemli Belediyesi’nden Muay Thai..
    3. Erzurum Kongresi'nin 100. yılı
    4. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    5. Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
    6. 5D Simülatör Tırı Kahramanmaraş..
    7. Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde..
    8. Çukurova Belediyesi ibadethaneleri..
    9. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    10. Avrupa’da Türk şirketlerine özel..
    11. Medipol Başakşehir’in, UEFA..
    12. Amed Sportif Faaliyetler’de 5 futbolcu..
    13. ABD'li general, Jeffrey'nin Ankara..
    14. Adıyaman'da balkondan düşerek..
    15. Akar, Fransa Savunma Bakanı ile görüştü
    16. Günün ilk yarısında şehir..
    17. Borsada günün ilk yarısı (2)
    18. Yüksek zirvelerin cenneti: Artabel..
    19. Borsada günün ilk yarısı (1)
    20. Bahçe kapısının altında kalan yaşlı..
    21. Milletvekili Halil Etyemez gündemi..
    22. UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev
    23. Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar..
    24. İstanbul için korkutan deprem uyarısı!
    25. Şehit kardeşinin faillerinin..
    26. Hindistan, ikinci Ay misyonunu yeniden..
    27. Serbest piyasada altın fiyatları
    28. Kaza ile patlayan tüfek ölüme neden..
    29. Bakan Pakdemirli açıkladı: Hayvanlara..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erzurum..
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..