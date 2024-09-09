  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O havayolu şirketi iflas mı ediyor? Uçuşlar durduruldu!

Kabine toplanıyor! Korsan yemin masada

Türkiye'nin hamlesi Almanya'yı çıldırttı: Alman vakıfları harekete geçti!

Dang humması yayılıyor! Vaka sayısı 16 bini aştı: 1 günde 463 kişi hastaneye kaldırıldı

Otomotiv devinde üretim durdu! İşçiler araba anahtarlarına el koydu

Dünyanın en büyük ikinci rezervi o ilimizde bulundu! Çin 694 milyon tonluk rezerv için Türkiye'ye teklif yaptı

Bunun yapılma hakkı gündem oldu! Herkes 'Bu nasıl olabilir?' diye soruyor: Hacıosmanoğlu çok sinirlendi!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Narin açıklaması!

ABD'nin milyar dolarlık Türkiye kuşatma planı ortaya çıktı! Bunlar binmeyeceği eşeğe ot vermez

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor! 'Geç bile kalındı' yorumları yapılıyor
Sağlık Tüm dünyada yaygınlaşmaya başladı! Elektronik sigara hakkında korkutan gerçek!
Sağlık

Tüm dünyada yaygınlaşmaya başladı! Elektronik sigara hakkında korkutan gerçek!

Yeniakit Publisher
2024-09-09 18:10:00 -
Tüm dünyada yaygınlaşmaya başladı! Elektronik sigara hakkında korkutan gerçek!

Sigaranın zararlı etkilerinden uzak durmak isteyenlerin kullanmayı tercih ettiği elektronik sigaralar sanıldığı kadar masum değil.

İngiltere’de bulunanaraştırmacıları tarafından yürütülen araştırmada, elektronik sigara kullanan kişilerin en az sigara kullananlar kadar akciğerlerine zarar verdikleri ifade edildi. Araştırma kapsamında, elektronik sigara kullananlar ve sigara kullananlar iki grup halinde incelendi. Bu kapsamda, 20'li yaşlardaki 60 kişiden, egzersiz bisikleti kullanırken akciğer kapasitelerinin kaydedilmesi istendi. Bulgular sonucunda yapılan açıklamada, “60 katılımcının 20'si en az iki yıldır elektronik sigara kullanıyordu, 20'si en az iki yıldır sigara içiyordu ve kalan 20'si ise sigara içmiyordu. Katılımcıların kalp, akciğer ve kas tepkilerini maksimuma ulaşana kadar daha zorlu seviyelerde analiz ettik. Ayrıca, atardamarlarının ne kadar iyi çalıştığını analiz etmek için kan testleri ve ultrason taraması yapıldı. Kan testleri ve ultrason taramalarına göre, hem sigara içen hem de sigara içmeyen grupta kan damarlarının sigara içmeyen grup kadar iyi çalışmadığına dair işaretler görüldü. Hem sigara içen hem de elektronik sigara kullanan grup daha fazla nefes nefese kalmış, yoğun bacak yorgunluğu yaşamış ve kanlarında daha yüksek laktat seviyeleri görülmüştür” denildi.

“Elektronik sigara içmek en az sigara kadar zararlı”

Araştırmanın yazarlarından Azmy Faisal açıklamasında, “Bu çalışmada, akciğer hasarı belirtisi göstermeyen bir grup genç insanı inceledik. En az iki yıldır elektronik sigara veya sigara içen kişiler arasında, egzersizle ne kadar iyi başa çıktıkları konusunda önemli farklılıklar gördük. Sigara içenler ve elektronik sigara kullananlar egzersiz bisikletlerini kullanırken ölçülebilir derecede fazla nefes aldılar. Nefes almakta zorlandılar, kasları daha fazla yoruldu ve genel olarak daha az formda kaldılar. Bu bağlamda, araştırmamız elektronik sigaranın sigara içmekten daha iyi olmadığını göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Grip aşıları geldi mi?
Grip aşıları geldi mi?

Sağlık

Grip aşıları geldi mi?

Sağlığınızı olumsuz etkileyebilir! Evde salça yapanlar aman bunlara dikkat edin
Sağlığınızı olumsuz etkileyebilir! Evde salça yapanlar aman bunlara dikkat edin

Sağlık

Sağlığınızı olumsuz etkileyebilir! Evde salça yapanlar aman bunlara dikkat edin

Hastaneye felçli girdi, yürüyerek çıktı
Hastaneye felçli girdi, yürüyerek çıktı

Sağlık

Hastaneye felçli girdi, yürüyerek çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23