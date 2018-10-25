0553 313 94 23

Tüm dünyada aranıyordu! Trabzon'da yakalandı

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Gürcistan uyruklu mafya lideri, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’nün çalışması sonucu yakalandı.

25 Ekim 2018 Perşembe 13:18
Tüm dünyada aranıyordu! Trabzon'da yakalandı

Gürcistan’da hırsızlık işlediği ve silahlı saldırı gibi bir çok suça karıştığı iddiasıyla Gürcistan İçişleri Bakanlığı’nın hakkında yakalama kararı çıkardığı, Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından kırmızı bültenle aranan Gürcistan vatandaşı Mindia Goradze Trabzon’da yakalandı. 

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık Suçlarla Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda, 36 yaşındaki Mindia Goradze, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Trabzon Akyazı Tüneli’nin girişine kurduğu yol kontrol noktasından aracıyla geçerken polis ekipleri tarafından durduruldu. 

Aracında silah ve mermi bulundu

Kendisini takip eden polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra kimlik tespiti için Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahsın, Gürcistan’da işlediği suçlar dolayısıyla İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan, mafya lideri olduğu söyleyen ve ‘Batumlu Lavaşoğlu’ lakabıyla tanınan Mindia Goradze olduğu tespit edildi. 

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgusu yapılan Mindia Goradze’nin aracında yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabancayla çok sayıda mermi bulundu. 

Suç dosyasının bir hayli kabarık olduğu öğrenilen Mindia Goradze’nin, ülkesinde bir polisin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasının yanı sıra organize hırsızlık şebekesi kurmak ve yönetmek suçlarından sabıkasının bulunduğu bilgilerine ulaşıldı. 2015 yılında Moldova’a yakalanan Goradze daha sonra sınır dışı edilmişti. Goradze’nin Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İnterpol polisine teslim edilmesi bekleniyor. 

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 13:18
  1. Trabzon
  2. Mindia Goradze

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Melih Gökçek'ten cevap: Sabrımı taşırmayın
    1. Melih Gökçek'ten cevap: Sabrımı..
    2. IQ testleri sınıfta kaldı
    3. "FETÖ'nün Adli Tıp Kurumu'na sızma..
    4. 2019 asgari ücret ne olur
    5. Mahkeme heyeti, hırsızı öldüren..
    6. Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray..
    7. Ayaklarınızın kıymetini bilin
    8. Darbe sanığı astsubay terörist başı..
    9. Suudi savcı: Cinayet önceden planlandı!
    10. MHP'den CHP'ye sert tepki: Ebedi..
    11. Rusya ve Çin, Trump'ın akıllı..
    12. Alışveriş yaparken bunlara dikkat edin
    13. DHKP-C'li terörist tutuklandı
    14. Ünlü futbolcunun akciğeri söndü!
    15. Kremlin'den flaş açıklama! 'ABD bize..
    16. Tüm dünyada aranıyordu! Trabzon'da..
    17. Erman Toroğlu: Fransız hakem..
    18. CHP Hatay belediye başkan adayı belli..
    19. Köpeğe suni teneffüs öldürüyordu
    20. Tek hamburger bile tehlikeliymiş
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    MHP'den Melih Gökçek bombası!