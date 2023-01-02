Tüm dünya Türkiye'yi konuşuyor! Herkes bu tarih bekliyor

'2023'te İzlenecek Seçimler' başlığıyla bir haber yayımlayan Foreign Policy dergisi, yeni yılın Brezilya'da Lula da Silva'nın yemin töreniyle başladığını aktardı. Geride kalan senede Fransa, Macaristan ve Filipinler gibi ülkelerde kilit seçimlerin gerçekleştiğini bildiren Amerikan dergisi, 2023'te sandık başına gidecek ülkeleri sıraladı. Dergiye göre, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması listedeki ülkelerin tümünü etkiledi, birçok liderin geleceğini belirleyebilir.

Foreign Policy, bu yıl yeni bir lider tarafından yönetilmesi kesin olan iki ülkenin bulunduğunu belirtiyor. Açık ara Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya ile Orta Amerika ülkesi Guatemala'da mevcut devlet başkanları anayasal yasaklar nedeniyle seçimlere katılamayacak.

Estonya, Finlandiya, Bangladeş ve Yeni Zelanda'nın kadın liderleri, bir kez daha seçilebilmek için yarışacaklar.

Türkiye'nin Tayland, Guatemala, Yeni Zelanda, Polonya ve Bangladeş ile çeşitli benzerlikleri bulunduğunu savunan dergi, Rusya'nın Ukrayna'ya işgale girişmesi nedeniyle Türkiye ve İspanya'nın vazgeçilmez hale geldiğini yazdı. Ankara'nın olmazsa olmazlığını diplomatik gücüne bağlayan Foreign Policy, İspanya'nın ise sıvılaştırılmış doğal gaz denilince akla gelen her şeydeki uzmanlığı sebebiyle ehemmiyetinin arttığını kaydetti.

Savaş olmasaydı Ukrayna'da da bu sonbaharda seçime gidilecekti ancak mevcut şartlarda sandıkların kurulup kurulmayacağı belirsiz.

Foreign Policy'ye göre, dünyada yeni yılda 225 milyon nüfuslu Pakistan'dan 1,3 milyon nüfuslu Estonya'ya kadar izlenecek 14 seçim var. Derginin listesi alfabetik sıralamayla şöyle:

Türkiye'deki seçimlerin tarihini 18 Haziran olarak veren Amerikan dergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2003'ten bu yana Ankara'nın en önemli ismi olduğunu vurguladı. "Daha renkli bir istatistikle, Erdoğan ülkedeki Starbucks dükkanlarının sayısından daha fazla Türkiye'yi yönetti" diyen Foreign Policy, Türk liderin gücünü kendi hayata geçirdiği reformlardan aldığını dile getirdi.

Erdoğan'ın görev süresinin ilk 10 yılında dünya çapında çok sevildiğini yazan dergi, gelinen noktada Doğu Akdeniz'deki gerilimlere değindi, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında kilit bir arabulucu olduğunu kanıtladığını bildirdi. Foreign Policy, Ankara'nın Ukrayna tahılının Karadeniz'den taşınmasına izin veren kilometre taşı niteliğindeki tahıl anlaşmasını güvence altına aldığını da hatırlattı.

Türkiye'de 2022'nin sonlarında yapılan birçok anketin sonuçlarına yer veren Amerikan dergisi, Erdoğan'ın karşısına çıkacak muhalefet adayının Şubat ayında ilan edilebileceğini, seçimlere henüz altı ay varken bir tahminde bulunmanın zor olduğunu aktardı.

'2023'te yaklaşmakta olan hangi büyük olaylar var?' başlığıyla bir haber yayımlayan France24 ise, Kral Charles'ın taç giyme töreninden Pablo Picasso'nun 50'inci ölüm yıldönümüne birçok başlık saydı.

Hırvatistan'ın Euro'ya geçmesi ve Schengen bölgesine dahil olması, Yeni Zelanda ve Avustralya'da gerçekleşecek Kadınlar Dünya Kupası, Afrika Süper Ligi, NASA'nın uzay aracı Osiris-Rex'in görevine geri dönmesi gibi maddelerin yer aldığı France 24 listesinde, iki seçim vardı: Türkiye ve Pakistan.

Türkiye'nin 18 Haziran'da sandığa gideceğini kaydeden France24, 'tarihi bir seçim' nitelemesinde bulundu.

Amerikan Politico dergisindeki bir analizde ise 2023'te dünyadaki tartışmasız en önemli seçimlerin Türkiye'de gerçekleşeceği kaydedildi, iki NATO müttefiki Ankara ve Atina arasındaki gerginliklere değinildi.

Politico'ya göre, geride kalan 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasıyla Erdoğan Kiev ve Moskova arasında vazgeçilmez bir arabulucu olarak konumlandı, tahıl anlaşmasına yardım etti, ABD ve Rus gizli servis yöneticilerinin buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin 'komşularla sıfır sorun' politikasından etrafındaki birçok ülkeyle açık ya da gizli çatışmalar yaşadığını savunan Politico, 2022'de yeniden eski politika çizgisine dönüldüğü yorumunu yaptı.

Dergi, Erdoğan'ın, ABD ve Rusya'nın küresel polis pozisyonundaki rollerinin giderek azaldığı bir dönemde Türkiye'nin yeniden kazandığı nüfuzunu çok kutuplu bir dünyada göstermek isteyeceğini de yazdı.

kaynak:milliyet.com.tr