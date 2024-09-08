Tüm dünya sözde ateşkesle uyutuluyor! ABD oyalıyor İsrail katlediyor

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Siyonist İsrail’in Gazze’de Filistinli mazlumlara yönelik başlattığı soykırım 237’inci gününe girerken, işgal ordusu tarafından gerçekleştirilen katliam sayısı 3 bin 556’ya, bu katliamlarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 40 bin 939’a yükseldi. Filistin Diplomasi Merkezi’nin açıklamasına göre, şehit ve kayıpların sayısı ise 50 bin 878’e ulaşmış durumda.

Akit’e değerlendirmede bulunan Al Manar Televizyonu Ankara Temsilcisi, Filistinli Gazeteci Hasan Tahravi, Gazze’deki Filistinli mazlumlara yönelik siyonist İsrail tarafından 7 Ekim’de başlatılan soykırımın, dünyanın sessiz kalması yüzünden bütün hızıyla sürdüğünü belirterek, “Siyonistler soykırımda planlı ve birlik içinde hareket ediyor. 7 Ekim’de başlayan soykırımda ABD dünyayı oyalama görevini üstlenirken, İsrail de soykırımı sürdürüyor. Siyonist olduğunu kendisi açıklayan Joe Biden yönetimindeki ABD, dünyayı barış görüşmeleri ve ateşkes açıklamalarıyla oyalıyor, siyonist İsrail ise hiç ara vermeden soykırımı devam ettiriyor. Dünyanın sessiz kalması siyonist soykırımcılara cesaret veriyor. Dünyanın bu sessizliği devam ederse, ne yazık ki yakın bir zamanda ortada ne Filistin ne de Filistin halkı kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Bu aşamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabalarının önemli olduğuna işaret eden Tahravi, “Sayın Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi arasındaki kritik görüşmelerde Gazze’de devam eden soykırımın önlenmesine yönelik konular da ele alındı. İki ülke lideri bu yönde işbirliği adına önemli adımlar atılmasında uzlaştılar. Türkiye ve Mısır gibi iki büyük Müslüman devletin birlikte hareket ederek Gazze’deki mazlumların kurtuluşu ve soykırımın sonlandırılması için yapacağı baskı etkili olacaktır. İki büyük devlet birlikte İsrail’e baskı yaparsa siyonist İsrail soykırıma devam edemeyecektir. Türkiye ve Mısır’ın attığı adımları diğer İslam ülkelerinin de takip ederek bu insanlık dramına bir an önce son vereceğini ümit ediyoruz” dedi.

Soykırıma karşı küresel isyanın sürmesi gerekiyor

Siyonist İsrail’in 7 Ekim’de başlattığı soykırımı bütün şiddetiyle sürdürdüğünü hatırlatarak, başta Müslüman ülkeler olmak üzere dünyanın da soykırıma karşı olan tepkisini aynı şiddette sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Ankara Filistin Dayanışma Platformu Sözcüsü Aziz Oğuzhan Karaman da, “Ayşenur Ezgi Eygi siyonist işgal güçlerinin zulmüne karşı durmak için Amerika’dan kalkarak Batı Yaka’yı ziyaret etmişti. Ayşenur Ezgi Batı Yaka’da kafasını hedef alan siyonist keskin nişancı kurşunuyla katledildi. 2003 yılında Rachel Corrie’de Gazze’de işgale karşı dururken buldozerin altında kalarak can vermişti. Vicdanlı insanlar dini ve ırkı farklı olsa bile İsrail soykırımına karşı Filistin’in yanında durdular. İsrail’in zulmüne canlarıyla şahit oldular. Hiçbir kural, kanun, sözleşme tanımayan, ateşkes sürecini oyalayarak sabote eden İsrail soykırımına devam ediyor. Soykırıma karşı küresel isyanın da devam etmesi gerekiyor. Vicdanlı insanlar olarak soykırımı unutmayalım, unutturmayalım. Soykırıma karşı alanlarda eylemlere destek verelim. Soykırımı destekleyen markaları boykot edelim. Sosyal medya hesaplarımızdan soykırımı duyuralım” görüşünü dile getirdi.