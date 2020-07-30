Tüm dünya aynı anda aynı kararı aldı! İşte altının fırlamasındaki en büyük etken

Yatırımcının bir numaralı güvenli limanı altının fiyatındaki yükseliş durmak bilmiyor. 2011’de gördüğü bin 921 dolar seviyesini aşan altının ons fiyatı; önceki gün 1.981 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Yurt içi piyasalarında gram altın, önceki gün 444 lirayla zirve yaptı. Çeyrek altının fiyatı 720 lirayı aşarken, Cumhuriyet altının fiyatı ise 2.900 lirayı aşarak 3 bin liraya yaklaştı. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların destek, 1.980 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 415-430 lira bandının izleneceğini belirtiyor.

Yatırım fonları da altın alıyor

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 28,2 artarken, son bir aylık yükseliş yüzde 10’u aştı. Koronavirüs salgınının sebep olduğunu ekonomik belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların yöneldiği güvenli liman altın oldu. Yılın ilk altı ayında altına dayalı fonlardaki yatırımlar 40 milyar dolar artarak 200 milyar doların üzerine çıktı. Dünya Altın Konseyi (WGC) haziran raporunda; altın bazlı yatırım fonlarının portföylerine sene başından bu yana 734 ton altın ekledi. Dünya genelinde bu fonların ellerinde tuttukları altın miktarı 3 bin 620 tonla rekor seviyeye çıktı.

Altın doların yerini tutar mı?

Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için önde gelen merkez bankalarının aşırı miktarda para basması altının tarihi zirveye çıkmasında önemli etken oldu. Amerika Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi majör merkez bankalarının devreye girerek piyasalara bol miktarda nakit enjekte etmesi, rezerv para birimlerini değersizleştirdi, altını da altın kıldı. Son 20 yıldır birçok ülke ekonomik kriz ve dolar imparatorluğunun çökeceği beklentisiyle altın toplamasının da fiyatlardaki yükselişte etkisi olduğu belirtiliyor.

Türkiye altında zirve yaptı

Altın toplayarak dolar baskısından kurtulmak isteyen ülkelerin başında Türkiye de geliyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre; 2019’da en çok altın alan ülke Türkiye oldu. 2019’da 159 tonluk net altın alan Türkiye Merkez Bankası, kendine ait altın rezervlerini 412.5 tona çıkardı. Geçen yıl en çok altın alan ülkeler listesinde Rusya Merkez Bankası 158,1 tonla ikinci, Polonya 100 tonla üçüncü, Çin ise 95,8 tonla dördüncü oldu.

Kaynak: Yeni şafak