0553 313 94 23

Tüm delillere rağmen ByLock kullandığını inkar etti

Kırşehir'de FETÖ'den tutuklu bulunan ve yargılanmasına devam edilen M.U, mesaj içeriklerine rağmen ByLock kullandığını inkar etti.

16 Ağustos 2018 Perşembe 15:50
Tüm delillere rağmen ByLock kullandığını inkar etti

Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuklu sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği"nden yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan M.U, avukatı ve yakınları katıldı.

Sanık M.U, savunmasında kendisine ait olduğunu kabul ettiği telefon hattından örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını, nasıl kullanıldığını da bilmediğini ileri sürdü.

Mahkeme başkanının, görüşmelerle ilgili içeriklerin mahkemeye ulaştığını, örgütün Kırşehir'de öğrenci işleriyle ilgilenen üst düzey sorumlularıyla yazışmalarının olduğunu hatırlatması üzerine sanık M.U, dilekçeyle içeriklerin kendisine gönderilmesini istediğini ancak henüz ulaşmadığını söyledi.

Üniversite eğitimi için 2012 yılında Yozgat'tan Kırşehir'e geldiğini ifade eden M.U, eğitim gördüğü yıllarda bekar evinde kaldığını öne sürdü.

Örgüt evlerinde kalmadığını iddia eden sanık M.U, FETÖ'ye öğrenci kazandırılması faaliyetlerinde bulunmadığını savundu.

MESAJLARINA RAĞMEN BYLOCK KULLANDIĞINI İNKAR ETTİ

Mahkeme başkanının, "İçerik kayıtlarında senin Kırşehir'de örgütün öğrenci işleriyle ilgilenen S.B, A. ve S. isimli kişilerle irtibatların var. 15 kişilik ByLock grubunda yer almışsın. Ayrıca ByLock, Yozgat'tan da sinyal vermiş." şeklindeki sözlerine rağmen sanık M.U, programı kullanmadığı iddiasını yineledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 15:50
  1. Yozgat
  2. Kırşehir
  3. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi
  4. FETÖ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Donald Trump'a tarihi şok! Türkiye hamlesi ters tepti
    1. Donald Trump'a tarihi şok! Türkiye..
    2. 4 büyük kulüpten tarihi karar!..
    3. Beklenen açıklama geldi: Fenerbahçe..
    4. AK Partili belediyelerden ABD..
    5. FETÖ'nün sözde 'talebe mesulü'ne hapis..
    6. İnce cehaletini sergiledi, cevabı..
    7. ÖSYM 2018 DGS sınav sonuçları ne zaman..
    8. DGS sonuçları açıkladı
    9. Uşak'ta uyuşturucuyla yakalanan baba..
    10. 280 kilogram esrar ele geçirildi
    11. 2018 DGS sonuçları ÖSYM AİS DGS..
    12. İlk yerli cep telefonunu ASELSAN..
    13. 81 ilde "Huzurlu Bayramlar Türkiye"..
    14. Yılma Durak İYİ Parti'den istifa mı..
    15. Casus Papaz Brunson'un avukatından..
    16. Hasan Seymen Meral Akşener'in..
    17. Süper Lig ekiplerinden flaş karar:..
    18. İP'i koparan koparana! Akşener'e çok..
    19. İYİ Parti’nin Başkanlık Divan üyeleri..
    20. PFDK yeni sezonun ilk haftasında..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?