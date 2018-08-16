Tüm delillere rağmen ByLock kullandığını inkar etti

Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuklu sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği"nden yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan M.U, avukatı ve yakınları katıldı.

Sanık M.U, savunmasında kendisine ait olduğunu kabul ettiği telefon hattından örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını, nasıl kullanıldığını da bilmediğini ileri sürdü.

Mahkeme başkanının, görüşmelerle ilgili içeriklerin mahkemeye ulaştığını, örgütün Kırşehir'de öğrenci işleriyle ilgilenen üst düzey sorumlularıyla yazışmalarının olduğunu hatırlatması üzerine sanık M.U, dilekçeyle içeriklerin kendisine gönderilmesini istediğini ancak henüz ulaşmadığını söyledi.

Üniversite eğitimi için 2012 yılında Yozgat'tan Kırşehir'e geldiğini ifade eden M.U, eğitim gördüğü yıllarda bekar evinde kaldığını öne sürdü.

Örgüt evlerinde kalmadığını iddia eden sanık M.U, FETÖ'ye öğrenci kazandırılması faaliyetlerinde bulunmadığını savundu.

MESAJLARINA RAĞMEN BYLOCK KULLANDIĞINI İNKAR ETTİ

Mahkeme başkanının, "İçerik kayıtlarında senin Kırşehir'de örgütün öğrenci işleriyle ilgilenen S.B, A. ve S. isimli kişilerle irtibatların var. 15 kişilik ByLock grubunda yer almışsın. Ayrıca ByLock, Yozgat'tan da sinyal vermiş." şeklindeki sözlerine rağmen sanık M.U, programı kullanmadığı iddiasını yineledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.