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Tüm Dallar Atıcılık Türkiye Kupası

- Mersin'de 77 sporcunun katılımıyla düzenlenen kupa, antrenmanlarla başladı

05 Ocak 2019 Cumartesi 19:28
Tüm Dallar Atıcılık Türkiye Kupası


MERSİN (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca Mersin'de düzenlenen Tüm Dallar Atıcılık Türkiye Kupası başladı.

Erdemli ilçesindeki Atış Poligonu'nda başlayan kupaya, yurt genelinden 77 sporcu katıldı.

Sporcular, etkinliğin ilk gününde rutin antrenmanlarını yaparak, müsabakalar öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

Federasyonun Atıcılık Dalı Sorumlusu Kadri Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kupada 10-25 ve 50 metre havalı tabanca ile tüfek kategorilerinde müsabakaların gerçekleştirileceğini söyledi.

Müsabakada dereceye girecek sporcuların 14-24 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak Bedensel Engelliler Dünya Kupası'na katılacağını vurgulayan Akgün, bu spora ilgiyi artırıp, yeni sporcular kazanmayı hedeflediklerini aktardı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 19:28
  1. atıcılık
  2. Mersin
  3. Tüm Dallar Atıcılık Türkiye Kupası

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