Tüm cilt lekelerini siliyor

Bilimsel adı tanıdık gelmeyen sodyum bikarbonat günlük hayatımızda sık sık karşımıza çıkmaktadır. Halk arasında soda veya karbonat olarak da bilinen Sodyum Bikarbonata örnek olarak Kabartma Tozu gösterilebilir.

Günde sadece iki kez sürmek yeterli! Tüm lekeleri siliyor

İngiliz Cilt Bakım Uzmanı Lisa Harris, 27 yıllık deneyiminin ardından akne sorunuyla savaşan herkese önemli bir tavsiyede bulunuyor. Bikarbonat soda kullanarak bu problemi ortadan kaldırabileceğinizi belirtiyor. Kabartma tozu olarak da bilinen bu ürün, cilt üzerinde önemli etkilere sahip.

Aknenin asidik yapısını yok eder

Antiasit özelliği ile bilinen bikarbonat soda, kullanışlı bir ev ürünü olmasının yanı sıra güzellik sırrınızın da en önemli destekçisi olabilir. Harris, bu süreci aknenin asidik yapısını ortadan kaldırmayı sağlaması ile ilgili olduğunu belirtiyor. Bikarbonat soda, alkali bir yapı sunarak aknenin asidik yapısını yok eder.

Ciltteki bakterileri öldüren bu çözelti, iyileştirme ve temizleme için de en iyi seçeneklerden biri oluyor. Üstelik cilt lekelerinin en büyük sebebi de ciltte biriken bakterilerdir.

Lekeleri ortadan kaldırır

Cildi temiz tutmak için günde iki kez bikarbonat çözeltisini kullanmak, bakteri oluşumunu engeller ve yalnızca akneleri değil cildinizdeki tüm lekeleri de ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Cilt lekeleri nasıl geçer

Sıcak su, kabartma tozu ve sıcak suyu karıştırın ve cildinizi temizleyin. Ardından mutlaka cildinizi nemlendirmeyi unutmayın. Hem peeling hem de temizleme etkisi gösteren bu tarif, eşsiz bir cilde kavuşmanızı oldukça hızlandırır. Bu karışımda 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 2 yemek kaşığı limon kullanabilirsiniz.

Bu işlemin ardından hyaluronik asit içeren bir serum kullanmak, aynı zamanda cildinizde gençleştirici ve canlı bir etki oluşturacaktır.

Leke tedavisinde

Leke tedavisinde en sık hidrokinon, C vitamini, arbutin, kojik asit, glikolik asit içeren kremler kullanılır. Ayrıca retinol içeren kremlerde ciltte soyulma etkisi gösterir ve leke tedavisinde yardımcı olarak kullanılabilir. Güneş koruyucu kremler: Leke tedavisi sırasında mutlaka güneş koruyucu kremler kullanılmalıdır.