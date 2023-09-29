Tüm çalışmaları durdurdu! Siyah renkli gizemli tozun ne olduğu araştırılacak

Bennu asteroidinden alınan örneklerin bulunduğu kutudan "tanımlanamayan" element çıktı. Asteroit örnekleri üzerinden çıkan bu gizemli tozun ne olduğu bulunana kadar çalışmalar durduruldu.

NASA, bilim insanlarının kutunun içinde gizemli siyah toz tespit etmesinden sonra asteroit örnekleri üzerindeki çalışmayı durdurmak zorunda kaldı.

Örnekler, NASA'nın OSIRIS-REx misyonunun bir parçası olarak 2020 yılında Bennu'nun yüzeyinden toplandı ve pazar günü Utah çölüne indi.

NTV'nin haberine göre bilim insanları bugün yaklaşık 226 gramlık molozun toplandığı kutuyu açtılar ve tanımlanamayan öğeler buldular.

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Bilim insanları tarafından çekilen bir görüntü, gümüş kapağın iç kısmının siyah malzemeyle lekelendiğini gösteriyor.

NASA, tozun Bennu asteroitinden gelen malzeme olup olmadığını belirlemek için hızlı bir analizden geçeceğini söyledi.

OSIRIS-REx misyonundan toplanan veriler aynı zamanda bilim insanlarının Dünya'yı etkileyebilecek asteroitleri daha iyi anlamalarına yardımcı olacak ve gelecekteki asteroit saptırma yetenekleri için bilgi sağlayacak.