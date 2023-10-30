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Gündem Tüm ailesi şehit edilen Filistinli genç duygulandırdı! Acısını Kur'an'a sarılarak teskin etti
Gündem

Tüm ailesi şehit edilen Filistinli genç duygulandırdı! Acısını Kur'an'a sarılarak teskin etti

Yeniakit Publisher
2023-10-30 17:30:00 - 2023-10-30 18:47:59

İsrail'in Gazze şeridine yönelik acımasız saldırıları sürerken bölgeden izleyenleri duygulandıran görüntüler geliyor.

Siyonistler, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi aralıksız bombalıyor.

Katil İsrail saldırılarında bebek, kadın, yaşlı, çocuk ayırt etmeden sivilleri katlediyor.

Katillerin bombardımanında tüm ailesini kaybeden Gazzeli bir gencin görüntüleri gündem oldu.

Gazzeli gen. kendisini Kur'an okurak teselli etti.

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