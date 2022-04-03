Tülin Şahin'den, kızının babasıyla ilgili şok ifadeler! Kamera kayıtları var, kızımı uyuturken...

Tülin Şahin ile eski sevgilisi ve kızının babası Pedro de Noronha arasındaki davada karar çıktı.

Manken Tülin Şahin ile Portekizli iş insanı Pedro De Noronha’nın birlikteliklerinden 2019 yılında Siena Leyla adında bir kız çocukları dünyaya geldi. Ancak bu beraberlikleri uzun sürmeyen çift, ilişkilerini noktaladı.

Kızları yüzünden sürekli karşılıklı davalık olan Pedro de Noronha, son olarak Aile Mahkemesi’ne başvurarak Tülin Şahin’in çocuğunu kendisine göstermediği gerekçesiyle 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle dava açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında her iki tarafı da avukatları temsil etti.

Kararını açıklayan mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere Pedro de Noronha’nın davasını reddetti.

Doğumdan sonra ayrıldı

Ünlü model Tülin Şahin ve Portekizli işinsanı Pedro De Noronha’nın kızları Siena Leyla, Kasım 2019’da dünyaya geldi. Şahin, doğumdan bir süre sonra da Noronha ile ilişkisini noktaladı. Ayrılık sonrası kızını göremediğini iddia eden Pedro de Noronha, mahkemeye başvurarak hak talebi istedi. Ünlü model, yaşanan bu gelişmelerin ardından kızı ile kendisinin psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldığını açıklayarak Pedro de Noronha hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tülin Şahin, savcılığa sunduğu son dosyada ise kan donduran ifadelere yer verdi. Şahin, 3 milyon Euro borcu olan Noronha’nın kızlarını kaçırarak kendisinden fidye talebinde bulunmak isteyeceğini iddia etti.

"Ben her şeyi hallettim"

Şahin "Siena’yı odasında uyuturken benim duymadığımı düşünüyordu. Arka odaların birinde ‘Arabayı Bulgaristan veya Yunanistan’a getirdikten sonra gerisi kolay. Ben her şeyi hallettim’ dediğini duydum.” dedi.

Kamera kayıtları var

İfadesinde kızını korumak için mücadelesini sürdüreceğini belirten Şahin, evdeki bakıcı N.Y.’nin Pedro de Noronha ile işbirliği yaparak kızını kaçırma operasyonu planladıklarını öne sürdü. Bakıcısının eşi H.Y. ile ablası N.T. hakkında tehdit, şantaj, hakaret ve hırsızlık iddiasıyla suç duyurusunda bulunan ünlü model ifadesinde “N.Y.’nin kocası ve ablası beni arayıp telefonda ‘Gör bak o çocuğa neler yapacağız’ dedi. N.Y.’nin Siena’ya şiddetli davrandığına dair kamera kayıtları var.” dedi.

Okula yazdırmaya çalıştı

Tülin Şahin, Pedro de Noronha’nın aşk yaşadığı Işık Keçeci Aşur’un da olayların içinde olduğunu iddia etti. Şahin, Aşur’un mahkemede yalancı şahitlik yaptığını öne sürdü. Ayrıca dosyada Pedro’nun Işık Keçeci Aşur’un referansı ile Siena’yı okula yazdırmaya çalıştığına yer verildi.

Dezenfektan içirmek istedi

Tülin Şahin’in Pedro de Noronha hakkında savcılığa sunduğu dilekçesindeki diğer iddialar ise şöyle: “Geçen sene kızımın doğum günü olan 4 Kasım’da Siena’yı bayıltacak derecede sıktı. Geçtiğimiz haziran ayında ise kızımıza dezenfektan içirmeye çalıştı.

"Benden para istemeye başladı"

Mutfak dolaplarının çocuk kilitlerini özellikle açıp Siena’nın bıçaklarla oynamasını sağladı. Hamileliğimin 4’üncü ayından itibaren benden para istemeye başladı. Avukatıyla usulsüz bir şekilde banka hesaplarıma girip baktı. Eski evliliğinden olan ve Londra’da yaşayan 15 ila 16 yaşlarındaki oğullarına ‘Siena maddi açıdan hepimize bakacak. Merak etmeyin’ dediğini öğrendim.”