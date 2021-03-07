Tukidides Tuzağı'na dikkat çeken uzmanlar, Çin ile ABD arasında sıcak savaş çıkabileceğini düşünüyor
Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve askeri çekişme, sıcak bir savaş ile mi sonlanacak? Milattan önce 5. yüzyılın süper gücü Sparta ile aynı dönemin yükselen gücü Atina arasındaki çekişmenin 12 kez savaşla sonuçlanmasına sebep olan Tukidides Tuzağı tezine dikkat çeken uzmanlar, günümüz ABD-Çin ilişkilerinin de aynı şekilde sonuçlanabileceğini düşünüyor.
Harvard Üniversitesi profesörlerinden Graham Allison'un milattan önce 5. yüzyılın süper gücü olan Sparta ile yine o dönemin yükselen gücü Atina arasındaki güç mücadelelerinin savaşa dönüşmesinden esinlenerek kaleme aldığı "Kaçınılmaz savaş: Amerika ve Çin Tukidides Tuzağı'ndan kurtulabilirler mi?" kitabında, günümüz ABD-Çin ilişkilerinin seyrine ışık tuttu.
Star Açık Görüş için "Çin ile ABD arasında sıcak savaş mümkün mü?" başlıklı bir makale kaleme alan Bülent Güven, "mevcut dominant güçlü devletler" ile "yükselen güçler" arasındaki mücadelenin Tukidides Tuzağı'na düşerek savaşa dönüşüp dönüşmeyeceğini değerlendirdi.
Sparta ile Atina arasında yaşanan çekişmenin 16 örneğinden 12'sinin savaşla sonuçlandığını hatırlatan Bülent Güven, Graham Allison'a göre Çin ile ABD arasındaki olası bir savaşın "kuvvetle muhtemel" görüldüğünü belirtti.
Allison'un kitabının, Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ın da dikkatini çektiğini belirten Bülent Güven, "Allison'un böylesi bir çalışmasının ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı olan birisi tarafından ciddiye alınıp onu birlikte çalıştığı arkadaşlarına okutturması, ABD'nin 'Tukidides Tuzağı' tezini ne kadar ciddiye aldığının bir göstergesidir." satırlarını kaleme aldı.