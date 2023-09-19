Tüketiciyi aldatana 64 milyon lira ceza!

Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu’nun eylül ayı toplantısı 12 Eylül'de gerçekleştirilirken 138 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu. Reklam Kurulu tarafından yılın ilk 9 ayında 1.346 dosya hakkında durdurma cezasıyla birlikte toplam 64 milyon 141 bin 381 lira idari para cezası verildi.

Satın alma kararları incelendi

Kurul tarafından dosya incelemeleri sonuncunda verilen kararların yanı sıra tüketicilerin ve elektronik ticaret sektörü başta olmak üzere tüm kesimlere yönelik rehber niteliğinde bir çalışma hakkında da karar alındı. Çalışma kapsamda, tüketicilerin alışveriş tercihlerinde önemli bir yer tutan ve onların satın alma kararlarını önemli ölçüde etkileyen tüketici deneyim ve tecrübelerinden oluşan yorum ve değerlendirmeler yer aldı.

Tüketiciye kılavuz

Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz’un açıklığa kavuşturduğu düzenlemeler sayesinde, tüketici değerlendirmelerinin yayımlanmasına imkan sağlayan sektör temsilcilerine bir mal veya hizmeti gerçekten satın almış tüketici değerlendirmelerinin nasıl ve ne şekilde yayımlanması konusunda yol gösterilmiş olmanın yanı sıra tüketicilerin internet ortamında sunulan bu bilgilere olan güvenlerinin sarsılmasına yol açan uygulamalara da son verilmesi amaçlandı.

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