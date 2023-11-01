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Ekonomi Tüketici "hayatını kolaylaştıracak" ürün seçiyor
Ekonomi

Tüketici "hayatını kolaylaştıracak" ürün seçiyor

Yeniakit Publisher
2023-11-01 15:55:00 - 2023-11-01 15:56:35
Tüketici "hayatını kolaylaştıracak" ürün seçiyor

Tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran marka ve ürünlere yöneldiği gözlemlenirken markalar da tüketicinin dijital sosyalleşme talebine ayak uyduruyor.

Son dönemde yapılan tüketici araştırmaları, ürün ve tüketicinin rafta olan ilk temas noktasının, dijitalleşme ve tüketicilerin dijital sosyalleşme eğilimleri ile artık çok kanallı iletişim ağına doğru kaydığını ortaya koyuyor.

23-24 Kasım'da İstinye Üniversitesi ev sahipliğinde gıda ve içecek sektörüne yönelik düzenlenecek “Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri”, bu araştırmalar doğrultusunda raftaki kaliteyi tüketici eğilimleri ve sürdürülebilirlik açısından ele alınacak.

Markalara inovatif yönlendirme

Karma Grup Satış ve Pazarlama Koordinatörü Sinem Bahçekapılı “Küresel tüketici eğilimlerine baktığımızda şehirleşme, göç, yaşlanma karşıtlığı, yorgunluk, çevreye duyarlılık, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve dijital sosyalleşme eğilimlerin, markaları bu alanlarda inovatif olmaya zorladığını görüyoruz.

Dijital mecraları yoğun olarak kullanan tüketici, satın alacağı marka veya ürünün bu kriterlerin hangilerine uyduğunu hızla araştırabiliyor, uzaktan tartabiliyor. Bu durumda da, daha ürünü kullanmadan yaşadığı olumlu ya da olumsuz deneyim, aynı hızla dijital kanallardan yaygınlaşabilir” dedi.

Üründen ne bekleniyor?

Euromonitor Piyasa Analisti Burcu Yiğiter tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran marka ve ürünlere yöneldiğini belirtiyor. Araştırmalar tüketicilerin yüzde 70’inin hayatı kolaylaştıran çözümler ararken, yüzde 50’sinin ise zaman kazanmak için daha çok ödemeye razı olduğunu gösteriyor. Bunun yanında tüketicilerin yüzde 28’i de iş ve özel hayatı dengelemeye yardım edecek çözümler arıyor.
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