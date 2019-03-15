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Tüketici hakem heyetlerine 2018 yılında 560 bin başvuru yapıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketici hakem heyetlerine 2018 yılında 560 bin başvurunun olduğunu belirterek, "560 bin başvurunun yüzde 67’si tüketici lehine sonuçlandı.

15 Mart 2019 Cuma 16:48
Tüketici hakem heyetlerine 2018 yılında 560 bin başvuru yapıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketici hakem heyetlerine 2018 yılında 560 bin başvurunun olduğunu belirterek, "560 bin başvurunun yüzde 67’si tüketici lehine sonuçlandı. Tüketici hakem heyetlerinin aldığı kararların yüzde 97’sine itiraz edilmedi" dedi.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Grand Ankara Hotel’de 22’ncisi düzenlenen ’Geleneksel Tüketici Ödül Töreni’nde konuştu. Uluslararası ticarette daha fazla söz sahibi olunması yönündeki çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Pekcan, etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet adına çalıştıklarını söyledi. Pekcan, her alanda olduğu gibi bu alanda çalışmaların STK ve paydaşlarla sürdürüldüğüne dikkati çekerek, "Tüketicinin korunması ile ilgili bakanlık olarak iki temel nokta üzerinde duruyoruz. Bir tanesi tüketicilerimizin mağdur olmaması için gereken tüm önlemleri almak. Eğer aldığımız bütün önlemlere rağmen tüketicimiz mağdur olmuşsa, bu mağduriyeti gidermek. Bakanlık olarak her türlü enstrümanı kullanarak tüketicininkorunması anlamında vatandaşlarımıza daha iyi hizmet için gayret içindeyiz. Tüketici hakem heyetlerimiz ile tüketici ile satıcı arasındaki anlaşmaların çözümüne aracılık ediyor ve çözüme kavuşturuyoruz. Sadece 2018 yılında 560 bin başvuru oldu tüketici hakem heyetlerine. 560 bin başvurunun yüzde 67’si tüketici lehine sonuçlandı. Tüketici hakem heyetlerinin aldığı kararların yüzde 97’sine itiraz edilmedi, sadece yüzde 3’ü mahkemelere gitti. Bunun da yüzde 50’si tüketici hakem heyetinin kararına paralel olarak kararını verdi" açıklamasında bulundu.


Tüketicilerin hakları konusunda yapılan bilgilendirmeleri takip etmesi gerektiğini vurgulayan Pekcan, hakların bilinmesi gerektiğini dile getirdi. Pekcan, yerli üretim logosuna ilişkin, "Logosu pek beğenilmedi ama amaca hizmet ediyor" dedi.


Bilinçli tüketim ve israfın önlenmesi için Türkiye’nin israf raporu hazırlandığını hatırlatan Pekcan, "Tüketici politikalarımızı daha iyi oluşturmak için tüketici profili ve araştırması yapıyoruz. Uluslararası çalışmalarda da aktif şekilde yer almaya devam ediyoruz. AB üyelik sürecindeki AB kaynaklarını da çok iyi değerlendiriyoruz. Türkiye’de ürün güvenliği kanun taslağının çalışmasını bütün paydaşlarımızla, bütün bakanlıkların da görüşleri alınarak tamamlamış bulunuyoruz. Gerçekten çok güzel bir taslak oldu, inşallah tüketicimizin hizmetinde olacak en kısa zamanda" diye konuştu.


15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nde düzenlenen ödül töreninde 6 kategori belirlendi. Bu yılın konusu ise "israfın önlenmesi ve sıfır atık" oldu. Tüketici ve tüketim konulu resim yarışmasında da ödüller sahiplerine verildi. Pekcan, resim yarışmasında derece elde eden öğrencilerin heyecanını paylaştı. Törende öğrencilerin duygusal anlar yaşadığı görüldü.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:48
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