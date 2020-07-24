Tüketici güven endeksi temmuzda yüzde 60,9
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azaldı. Haziran ayında 62,6 olan endeks, temmuz ayında 60,9 oldu.
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Haziran ayında 79,9 iken, Temmuz ayında yüzde 0,9 oranında artarak yüzde 80,6 oldu. Gelecek 12 aylık döneme dair genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayında 85,5 iken, Temmuz ayında yüzde 3,9 oranında azalarak yüzde 82,2 oldu.
İşsiz sayısı beklentisi endeksi: Yüzde 61,0
Gelecek 12 aylık döneme dair işsiz sayısı beklentisi endeksi haziran ayında 62,1 iken, temmuz ayında yüzde 1,7 oranında azalarak yüzde 61,0 oldu. Gelecek 12 aylık döneme dair tasarruf etme ihtimali endeksi haziran ayında 23,1 iken, temmuz ayında yüzde 14,0 oranında azalarak yüzde 19,9 oldu.