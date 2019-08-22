Tüketici güven endeksi arttı Tüketici güven endeksi, temmuz ayındaki 56.5 düzeyinden, ağustos ayında yüzde 3.1 artışla 58.3’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

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