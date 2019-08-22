Tüketici güven endeksi arttı
Tüketici güven endeksi, temmuz ayındaki 56.5 düzeyinden, ağustos ayında yüzde 3.1 artışla 58.3’e yükseldi.22 Ağustos 2019 Perşembe 11:44
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor.
Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
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