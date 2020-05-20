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Ekonomi

Tüketici güven endeksi arttı

Tüketici güven endeksi mayısta geçen aya göre yüzde 8,5 artarak 59,5 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 10:52:00 -
Tüketici güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 8,5 arttı. Nisanda 54,9 olan endeks değeri mayısta 59,5'a yükseldi.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 9,3 artarak 79,2 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda yüzde 9,5 yükselerek 81,8'e ulaştı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bu ay, geçen aya göre yüzde 2,9 artarak 55,3 olarak gerçekleşti.

Tasarruf etme ihtimali endeksi ise yüzde 18 artışla 21,7'ye yükseldi.

 

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