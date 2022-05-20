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Ekonomi Tüketici güven endeksi açıklandı! Yüzde 0,4 arttı
Ekonomi

Tüketici güven endeksi açıklandı! Yüzde 0,4 arttı

TÜİK Mayıs ayı tüketici güven endeksini açıkladı. Tüketici güven endeksi yüzde 0,4 arttı

Yeniakit Publisher
2022-05-20 10:21:00 - 2022-05-20 10:24:05
Tüketici güven endeksi açıklandı! Yüzde 0,4 arttı

Tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında arttı; Nisan ayında 67,3 olan endeks, Mayıs ayında 67,6 oldu.

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