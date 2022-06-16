Tükenmişlik sendromu: Bu belirtiler başladıysa dikkat! Bu besinleri tüketenler kaygı, stres ve paniğe son!

Psikiyatri uzmanı Dr. Güven Kızılkale, tükenmişlik sendromuna ilişkin bilgiler verdi. Dr. Kızılkale, tükenmişlik sendromunda görülen genel belirtileri şöyle aktardı:

“Kişinin hayatına anlamlı katkısı olacak şekilde katılımını sağlayan enerjinin tükenmesi olarak tanımlayabiliriz. Fiziksel veya zihinsel yorgunluk, yetersizlik hissi, enerji kaybı, irritabilitede artış, moral bozukluğu tükenmişlik sendromunun sebepleri olabilir" dedi.

“UYKU BOZUKLUKLARI TÜKENMİŞLİĞE YOL AÇABİLİR”

Uzm. Dr. Kızılkale, birçok faktörün tükenmişlik sendromuna yol açabileceğini belirterek, uykusuzluğun da bu listeye girdiğini kaydetti. Uzm. Dr. Kızılkale, “Tükenme pek çok fiziksel ve ruhsal bozuklukla ilişkilidir.

Depresyon ve kaygı bozuklukları, kas iskelet sistemi hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar, yeni koroner arter hastalığı vakaları, yeni başlayan tip 2 diyabet ve uyku bozuklukları bunlardan ilk akla gelenler olarak sayılabilir.

Tükenmişliği değerlendirirken iş yaşamındaki koşulların yanı sıra, ev yaşamı ile ilgili beklentiler, olumlu ve olumsuz yaşam olaylarının da ele alınması duruma daha da iyi ışık tutacaktır" ifadelerini kullandı.

Herkesi memnun etmeye çalışmanın da tükenmişlik sendromunun sebeplerinden olabileceğini aktaran Uzm. Dr. Kızılkale, sendromundan çıkış yollarını şöyle sıraladı: “Stresle başa çıkma tekniklerinin öğrenilmesi, iletişim becerilerinin iyileştirilmesi, öz-bakım becerilerini iyileştirmeye yönelik düzenlemeler, egzersiz programları gibi düzenlemeler ile tükenmişlikten çıkış için ilk adım atılmış olur. Herkesi memnun etmek zorunda olmadığınızı bilmek, sorumluluk ve sınırlarınızın farkında olmak, gereksiz yük altına girmemek, hobiler ve sosyal ilişkiler geliştirmek, rutin işyeri alışkanlıklarını bırakmak, iş çıkışı fiziksel boşaltım sağlayan egzersiz yapmak, evinizde rahatlama olanakları oluşturmaya çalışmak ve aile desteği tükenmişlikten çıkış için çok önemlidir".

Bu besinleri tüketenler kaygı, stres ve paniğe son!

Bazı besinler var ki tüketildiğinde mutluluk veriyor. Sizlere stresli dönemlerinizde tüketebileceğiniz ve tükettiğinizde mutlu olacağınız besinleri sıraladık. İşte, Strese iyi gelen ve mutlu hissettiren besinler...

Balık

Her şeyin başında, tüm diyet programlarında ve her doktorun önerisinde ilk sırada tüketilmesi gereken yiyecek kesinlikle balıktır. Balık içerisinde barındırdığı omega yağ aitleri sayesinde stresten uzaklaşmanızı ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Balık içerisindeki Omega 3 sayesinde, sinir sisteminiz kontrol altına alınır ve daha mutlu hissetmeye başlarsınız. Balığı tüketebildiğiniz kadar tüketmeniz gereklidir. Unutmayın ki beynin yağa ihtiyacı vardır. Özellikle balık türlkerinden somon tüketmeniz önerilir.

Bitter çikolata

Çikolatanın tüketildiğinde vücudumuzun mutluluk hormonu olan Endorfin'i salgıladığını çoğumuz duymuşuzdur. Çocuklar ağladığında, kadınların regl döneminde, mutsuzken vücudumuzun tatlı şeyler yeme ihtiyacı da bu yüzdendir. Fakat unutulmaması gereken çikolata tercihinde bitter çikolatanın olmasıdır. Diğer sütlü çikolataya oranla çok daha sağlıklı, kilo aldırmayan ve birçok faydası bulunan bitter çikolata, stresli dönemlerde mutlaka tüketilmelidir. Tabi ki aşırıya kaçmamak da fayda var.

Muz

Kış meyvelerinin en lezzetlisi muzun da tükettiğinizde sizi daha mutlu edeceğini biliyoe muydunuz? Stresi yok etmek için birebir olan muz içerisinde potasyum barındırır. Tükettiğiniz anda mutlu olmaya başladığınızı siz de fark edeceksiniz. Günde 1 adet orta boy muz tüketerek siz de stresten uzak bir yaşama adım atmış olun.

Ceviz

Beyne benzeyen şekli ile adeta diğer kuruyemişlerin her açıda önünde olan ceviz, tam bir serotonin kaynağıdır. Günde 2-3 ceviz tüketmek , strese birebir gelir ve mutluluk verir. Ceviz, ayrıca içerisinde barındırdığı E vitamini sayesinde tam bir antioksidan görevi görür.

Avokado

En pahalı meyvelerden biri olan avokadoyu herkes tüketemese de faydalarından bahsetmekte yarar var. Stresli ve kaygılı anlarınızda içerisinde dfolik asit barındıran avokada tüketmeniz önerilir. Avokado da tam bir antioksidan görevi görür ve sizi stresli yaşamın kucağından alıp mutluluğun ellerine bırakır.

Kuru incir

İncir tam bir yaz meyvesidir. Kimi yaş halini kimi kuru halini tüketmeyi sever. Yaş incirin de birçok faydası bulunduğu gibi mutlu hissetmek için kuru incir yemeniz tavsiye edilir. Kurutulmuş incir serotonin hormonu salgılanmasını sağlar. Kan değeriniz düştüğünde ara öğün niyetine tüketebileceğiniz kuru incir, kaygı seviyesini düşürür.

Fındık

Tıpkı ceviz gibi en faydalı kuruyemişelrden bir diğeri de fındıktır. Fındık, içerisinde B vitamini barındırır. Beyin hücrelerini uyarıp kendinizi daha mutlu hissetmenizi sağlar. Serotonin hormonunuzun salgılanmasına yardımcı olur ve endişeli, streli yaşamdan sizi uzaklaştırır. "Her güne 1 avuç fındık" sözünü duymuşsunuzdur!

Bezelye

Herkesin çok tercih etmediği fakat birçok yemekli uyumlu olan, küçük yeşil yuvarlak sebze bezelyeler sandığınızdan daha iyiler! Bezelye serotonin seviyesini yükseltmek için birebirdir. Genellikle akşam yemeğinde tüketmeniz önerilen bezelyeler sizi daha mutlu kılıp stresten uzaklaştıracaktır.

Kuru üzüm

Tam bir antioksidan görevi gören kurum üzüm, mutlaka beslenme listenizde yerini aldın. Kuru üzüm, acıktığınızda da tüketebileceğiniz önemli bir besin kaynağıdır. Sinir hücrelerinin sağlığını koruyan kuru üzüm, mutlu hissettiren, kaygı ve paniği engelleyin yiyeceklerin başında gelir.

Peynir

Peynirin ne kadar faydası olduğunu eminiz ki hepiniz biliyorsunuz. Bir süt ürünü olan peynir, kahvaltıların vazgeçilmezidir ve öyle olmaya da devam etmelidir. Birçok çeşidi bulunan peynir, sizi daha enerjik ve mutlu kılar. Çünkü peynir de içerisinde serotonin içerir. Fakat fazla kilo alımına karşı peyniri dozunda tüketmek tavsiye edilir.

Yaban mersini

Şimdi de sizlere belki çok az belki de hiç yemediğiniz yaban mersini ile tanıştıralım. Yaban mersini içerisinde C vitaminini bol miktarda barındırır ve tam bir antioksidan görevi görür. Ayrıca diğer birçok emyveye göre daha füşük kalorili olan yaban mersini stresli dönemlerinizde mutlaka tüketmeniz gerek ir besindir.

Tahıl salataları

Tahıl tüketiminin ne denli öenmli olduğunu biliyoruz. Bu tahıllar, günlük hayatınzıda yemeğini yaptığınız; nohut, buğday, fasulye gibi besinlerdir. Fakat tahıl tüketirken salatasını yapıp tüketmeniz tavsiye edilir. Tahıl salataları stresli yaşamdan sizi çeker çıkarır.

Süt

Su kadar hayati derecesi olan süt ve süt ürünleri en önemli besin kaynaklarıdır. Öyle ki süt küçük yaşlarda tüketilmeye başlanan bir içecektir. Özellikle yatamadan içilen bir bardak ılık süt, yorgunluğunuzu ve gerginliğinizi alır, huzurlu bir şekilde uyumanızı sağlar. Stresten arındırıcı özelliği bulunan sütü bal ve tarçınla da karıştırarak tüketebilirsiniz.

Portakal

Kaygı dolu bir yaşamdan uzaklaşmak, derin bir nefes almak için içerisinde bol miktarda C vitamini barındıran portakal , kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Sabahları sıkma portakal suyu içmek ya da gün içerisinde portakal yemek sizi stresten uzak tutar.

Kabak çekirdeği

Uzmanların en çok önerdiği kuru yemişlerden biri de kabak çekirdeğidir. İçerisinde barındırdığı B vitamini ve çinko sayesinde stresten uzak tutar. Oldukça sağlıklı olan kabak çekirdeği, beyin hücrelerini uyarır ve bu hücrelerin en iyi şekilde çalışmasına katkıda bulunur. Ders ve sınavlardan önce, toplantılardan özellikle tüketilmesi gerek bir besin olan kabak çekirdeği sizi panik yaşamaktan ve kaygı hissinden uzaklaştırır.

Yumurta

Olmazsa olmaz besinlerin başında gelen yumurta, stresten uzak kalmak için tavsiye edilen en önemli besinlerin başında gelir. İster çiğ, ister pişmiş isterseniz de haşlanmış şekilde tüketebileceğiniz yumurta, önemli bir protein ve omega kaynağıdır. Sabahları mutlaka kahvaltıda tüketmeniz önerilir. Düzenli yumurta tüketimi sizi daha dinç tutar ve gün içerisinde mutlu hissetmenizi sağlar.