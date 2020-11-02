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Dünya Tükendiler! Ermenistan ordusu geri çekiliyor
Dünya

Tükendiler! Ermenistan ordusu geri çekiliyor

Azerbaycan ile Ermenistan arasında süren çatışmalarda Ermenistan ordusu ağır kayıplar verirken, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Ermenistan askerlerinin bazı cephelerde yiyecek ve cephanelerinin bittiği ve cephelerden geri çekildiği vurgulandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:33:00 -
Tükendiler! Ermenistan ordusu geri çekiliyor

Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

İmha edilen askeri araç ve sistemler

Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 "Grad" füze sistemi, 10 farklı tipte top, 3 mühimmat dolu kamyon ve 5 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Cephane ve yiyecekleri tükendi

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı, silah, cephane ve yiyeceklerinin tükendiği belirtildi.

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