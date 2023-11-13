TÜİK’in büyük araştırması 81 ilimiz tek tek incelendi. Yaşam süresinin en yüksek olduğu ilimiz orası

İller bazında incelendiğinde ise 76.3 yıl ile en çok Karaman’daki erkekler yaşarken, 82.2 yıl ile en çok Giresun‘daki kadınlar yaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk kez hayat tablolarını yayınladı. Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi 76.3 yıldır.

Verilere göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 76.3 yıl, erkeklerde 73.7 yıl ve kadınlarda 79.4 yıl olurken genel olarak kadınlar erkeklerden 5.7 yıl daha uzun süre yaşıyor.

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 62.8 yıl. Erkekler için bu süre 60.1 yıl, kadınlar için ise 65.8 yıl.

Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 29.2 yıl olarak bekleniyor. Erkekler için bu süre 27 yıl iken, kadınlarda 31.8 yıla kadar çıkıyor.

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65 yaşında olan bir kişinin ise kalan yaşam süresi ortalama 16.7 yıl olurken, bu süre erkekler için 14.9, kadınlarda 18.5 yıl olarak belirlendi. Diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3.6 yıl daha fazla yaşaması bekleniyor.

YAŞAM SÜRESİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL GİRESUN

Türkiye’de, doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 78.9 yıl ile Giresun olurken, Rize ve Yalova 78.7 yıl ile ikinci sırada, 78.6 yıl ile Batman üçüncü sırada yer alıyor. Yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 72.1 yıl ile Erzurum. Erzurum’u sırasıyla 73.2 yıl ile Mardin ve 73.3 yıl ile Van izliyor.

Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 76.3 yıl ile Karaman. Karaman’ı 76.2 yıl ile Yalova ve 76.1 yıl ile Batman izlerken, kadınlarda ise doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 82.2 yıl ile Giresun. Giresun ilini 81.9 yıl ile Rize ve 81.5 yıl ile Tunceli izliyor.

Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il 70.2 yıl ile Erzurum. Erzurum’u 70.6 yıl ile Van ve Ağrı izlerken, kadınlarda ise en düşük değere sahip olan il 74 yıl ile yine Erzurum’dur. Erzurum ilini 75.3 yıl ile Mardin ve 76 yıl ile Van izliyor.

İSTANBUL VE ANKARA

İstanbul ile ikinci büyük nüfusa sahip olan Ankara’da, doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye ortalamasından daha yüksek olup toplamda 77.2 düzeyini buluyor. Bu süre erkeklerde 74.4 ve kadınlarda ise 79.9 yıl olarak hesaplanıyor.

YAŞAM SÜRESİ AB ÜLKELERİ ORTALAMASINDAN DÜŞÜK

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin 2012 yılı verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) üyesi olan 28 ülkenin ortalama doğuşta beklenen yaşam süresi 80.3 yıl. Türkiye toplam nüfusunun 2013 yılında 76.3 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, bu ülkelerin ortalama yaşam süresinden 4 yıl daha düşük.

Erkeklerde bu değer Avrupa Birliği ülkeleri için 77.5 yıl iken Türkiye’de 73.7 yıl. Kadınlarda ise doğuşta beklenen yaşam süresi Avrupa Birliği ülkeleri için 83.1 yıl iken Türkiye’de bu değer 79.4 yıl.

HAYAT TABLOLARI

TÜİK, Türkiye’ye özel hayat tablolarını ilk kez Türkiye ve iller düzeyinde idari kayıtlara dayalı ve resmi olarak üreterek açıkladı.