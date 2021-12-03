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Gündem TÜİK’i basmak istedi, kapıdan içeri alınmadı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şovu elinde patladı
Gündem

TÜİK’i basmak istedi, kapıdan içeri alınmadı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şovu elinde patladı

Sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu'ndan randevu istediğini fakat alamadığını belirterek, "Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" tweeti atan Kemal Kılıçdaroğlu, baskın yapar gibi gittiği kurumdan içeri alınmadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 11:36:00 - 2021-12-03 11:45:46

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah TÜİK'ten randevu istediğini ancak alamadığını belirtti. Bunun üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu, aldığı karar doğrultusunda saat 11.00'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ankara binasına gideceğini söyledi.

"Saat 11'de geliyorum"

Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TÜİK'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun TÜİK" ifadeleri yer aldı.

İçeriye alınmadı

Belirttiği saatte TÜİK'te olan Kılıçdaroğlu, içeriye alınmadı. CHP lideri kapıda kendisini bekleyen basın mensuplarına bir açıklama yaptı. "Bu tabloyu cumhuriyet tarihinde hiç görmedik." ifadelerini kullandı.

Samimiyetsiz

İçeri alınamayacağını öğrendikten sonra hiçbir ısrar olmadan geri dönmesi sosyal medyada samimiyetsiz olarak yorumlandı. ‘Şov amaçlı amaçlı gittiği belli’ yorumları yapıldı.

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Yorumlar

Eyüp

Bu yaratık resmen devleti çökertmeye ve teröre hizmet edip belasını arıyor.
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merdo

şimdi olmasa da sandıkta o hesap sorulacak. bu sözde memurlar kaçacak ülke aramasa bari.
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