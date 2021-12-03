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Gündem TÜİK'e alınmamıştı! Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Gündem

TÜİK'e alınmamıştı! Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, randevu verilmemesine rağmen TÜİK'e giden ve binaya alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 12:05:00 -
TÜİK'e alınmamıştı! Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevu talebine olumsuz yanıt veren TÜİK binasına gitmiş ama içeri alınmamıştı.

Bina önünde bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu "Bu tablo Türkiye’nin nereye geldiğini göstermek için önemli bir tablodur. Böylesine bir tabloyu Cumhuriyet tarihinde hiç görmedik. Devletin bilgileri, devletin sahip olduğu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalara ana muhalefet partisi liderine açıklanmak istenmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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