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TÜİK: Türkiye'nin çocuk nüfusunda büyük düşüş var

Türkiye'nin çocuk nüfusu, geçen yıl sonu itibarıyla 22 milyon 883 bin 288 olarak belirlendi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:35
TÜİK: Türkiye'nin çocuk nüfusunda büyük düşüş var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye'nin toplam nüfusu geçen yıl sonu itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 iken, çocuk nüfusu 22 milyon 883 bin 288 olarak kayıtlara geçti.

YÜZDE 28,3'E GERİLEDİ

Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken, bu oran 1990'da yüzde 41,8'e, geçen yıl ise yüzde 28,3'e geriledi.

Nüfus projeksiyonlarında, çocuk nüfus oranının 2040 yılında yüzde 23,3'e, 2060'ta yüzde 20,4'e ve 2080'de yüzde 19'a gerileyeceği öngörüldü.

TÜRKİYE 97. ÜLKE 

Dünya nüfusunun geçen yıl yüzde 30,2'sini çocuk nüfus oluşturdu. En yüksek çocuk nüfus oranına sahip ilk 3 ülke, yüzde 55,8 ile Nijer, yüzde 55,1 ile Uganda ve yüzde 54,8 ile Mali oldu. Türkiye, yüzde 28,3'lük oranla 167 ülke arasında en fazla çocuk nüfus oranına sahip 97. ülke olarak kayıtlara geçti. 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 10:35
  1. tüik
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