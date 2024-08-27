TÜİK son verileri açıkladı! Türklerin en çok kullandığı uygulamalar belli oldu

Dünyada ve ülkemizde gün geçtikçe internet kullanım oranı ve internetin getirdiği faydalardan yararlanma oranları artmaya devam ediyor. TÜİK konu hakkında yaptığı son araştırma sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye’de 16-74 yaş aralığındaki nüfusun yüzde 88,8’inin internet kullandığı ortaya çıktı.

İnternet kullananların yüzde 86,2’sinin Whatsapp kullandığı, arkasından gelen uygulamaların ise yüzde 71,3 ile YouTube ve sonrasında da yüzde 65,4 ile Instagram olduğu ortaya çıktı. 2024 yılında internet kullanım oranı erkeklere yüzde 92,2 olurken kadınlarda ise yüzde 85,4 olduğu belirlendi.

Araştırma sonuçlarında insanların en fazla kullandığı sosyal medya ve mesajlaşma platformunun yüzde 86,2 ile Whatsapp ardından yüzde 71,3 ile YouTube ve sonrasında da yüzde 65,4 ile Instagram olduğu ortaya çıktı.

En fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin en fazla yüzde 89,5 ile WhatsApp, yüzde 74,7 ile YouTube ve yüzde 67 ile Instagram uygulamalarını, kadınların yüzde 82,9 ile WhatsApp, yüzde 68 ile YouTube ve yüzde 63,9 ile Instagram uygulamalarını kullandığı gözlendi.



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