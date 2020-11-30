TÜİK personel alımı | TÜİK iş başvurusu
TÜİK personel alımı başvuru şartları | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) taşra ve merkez birimleri için 40 personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, TÜİK personel alımı şartları neler? | TÜİK iş başvurusu ekranı | TÜİK güncel personel ilanı | Güncel iş ilanları
TÜİK başvuru ekranı | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) taşra ve merkez birimleri için 40 personel alımı yapacak. İş arayan vatandaşlar TÜİK personel alımı ilanı detaylarını, başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, TÜİK personel alımı başvuruları başladı mı?
TÜİK personel alımı | TÜİK iş başvurusu
Adaylar, sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilana Türkiye İş Kurumu (iskur.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (kamuilan. ailevecalisma.gov.tr/) ve TÜİK'in (tuik.gov.tr) internet sayfasından ulaşabilecek.
İlan şartlarını taşıyan adaylar, 5 gün içinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresindeki "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek.