TÜİK enflasyon oranları açıklandı mı?
Enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Aralık ayına ilişkin enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon oranları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...
Aralık ayı enflasyon oranları kira, memur ve emekli maaş zammını etkileyeceği için merakla bekleniyor.
TÜİK enflasyon oranları açıklandı mı?
Aralık ayı enflasyon oranı 4 Ocak 2021 Pazartesi günü açıklanacak.
Enflasyon oranlarına ilişkin tüm veriler TÜİK tarafından açıklanıyor. Aralık ayı enflasyon oranları henüz belli olmazken AA Finans'ın yaptığı ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı beklenti anketine ilişkin en yüksek yüzde 1,91 açıklanırken en düşük ise 1,02 oldu.