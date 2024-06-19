TÜİK, En Ucuz Şehirleri Seçti! İşte O Şehirler!

TÜİK Verilerine Göre En Ucuz Şehirler!

TÜİK'in son verilerine göre, Türkiye'nin en ucuz şehirleri belirlendi. Bu liste, yaşam maliyetlerinin düşük olduğu şehirleri öne çıkarıyor. Türkiye'nin en uygun fiyatlı şehirleri, konut, gıda ve ulaşım gibi temel ihtiyaçların maliyetlerinin düşük olması ile biliniyor.

Türkiye'nin En Ucuz 5 Şehri!

- Ağrı

- Kars

- Iğdır

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Ardahan

- Mardin

Türkiye'nin en ucuz şehirleri arasında başı çeken Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Mardin, düşük yaşam maliyetleri ile dikkat çekiyor. Bu şehirlerde yaşayanlar, diğer bölgelere kıyasla daha ekonomik bir yaşam sürüyor. Ağrı, özellikle konut kiraları ve günlük ihtiyaçların uygun fiyatlı olması ile biliniyor. Kars, kış turizmi ile de tanınırken, uygun yaşam maliyetleri ile de öne çıkıyor.

Iğdır, tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu bir şehir olarak, gıda fiyatlarının uygun olması ile dikkat çekiyor. Ardahan, doğal güzellikleri ve ekonomik yaşam şartları ile öne çıkıyor. Mardin ise tarihi dokusu ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra, düşük yaşam maliyetleri ile cazip bir şehir.