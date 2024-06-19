  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TÜİK, En Ucuz Şehirleri Seçti! İşte O Şehirler!
Ekonomi

TÜİK, En Ucuz Şehirleri Seçti! İşte O Şehirler!

Yeniakit Publisher
2024-06-19 22:38:00 - 2024-06-19 23:24:37
TÜİK, En Ucuz Şehirleri Seçti! İşte O Şehirler!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), En Ucuz Şehirleri Seçti! İşte O Şehirler!

TÜİK Verilerine Göre En Ucuz Şehirler!

TÜİK'in son verilerine göre, Türkiye'nin en ucuz şehirleri belirlendi. Bu liste, yaşam maliyetlerinin düşük olduğu şehirleri öne çıkarıyor. Türkiye'nin en uygun fiyatlı şehirleri, konut, gıda ve ulaşım gibi temel ihtiyaçların maliyetlerinin düşük olması ile biliniyor.

Türkiye'nin En Ucuz 5 Şehri!

- Ağrı

- Kars

- Iğdır
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Ardahan

- Mardin

Türkiye'nin en ucuz şehirleri arasında başı çeken Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Mardin, düşük yaşam maliyetleri ile dikkat çekiyor. Bu şehirlerde yaşayanlar, diğer bölgelere kıyasla daha ekonomik bir yaşam sürüyor. Ağrı, özellikle konut kiraları ve günlük ihtiyaçların uygun fiyatlı olması ile biliniyor. Kars, kış turizmi ile de tanınırken, uygun yaşam maliyetleri ile de öne çıkıyor.

Iğdır, tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu bir şehir olarak, gıda fiyatlarının uygun olması ile dikkat çekiyor. Ardahan, doğal güzellikleri ve ekonomik yaşam şartları ile öne çıkıyor. Mardin ise tarihi dokusu ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra, düşük yaşam maliyetleri ile cazip bir şehir.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23