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Ekonomi TÜİK ekim ayı enflasyon verisini açıkladı
Ekonomi

TÜİK ekim ayı enflasyon verisini açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-11-03 10:21:00 - 2023-11-03 10:46:49
TÜİK ekim ayı enflasyon verisini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, ekim ayında TÜFE yüzde 3,43 artarken, yıllık bazda TÜFE yüzde 61,36 artış gösterdi. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG)'a göre ise aylık yüzde 5,09 artarken 12 aylık enflasyonu yüzde 126,18 olarak açıkladı.

Yıl sonunda emekli ve memur maaş zammına doğrudan, özel sektör çalışanlarının maaşına ise dolaylı olarak etki edecek olan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verisi açıklandı.

Tüketici fiyatları endeksindeki (TÜFE) değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,26 olarak gerçekleşti.

TÜİK eylül ayında aylık enflasyonu 4,75, yıllık enflasyonu yüzde 61,53 olarak açıklamıştı.

AA Finans anketine katılan ekonomistlerin ortalama enflasyon beklentisi aylık yüzde 4,08, yıllık yüzde 62,36 olmuştu.

EN FAZLA ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,98 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,12 ile lokanta ve oteller oldu.
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Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -0,18 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13,73 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Merkez Bankası (TCMB), resmi tüketici enflasyonunun 2023 sonunda yüzde 65’i, Mayıs 2024’te yüzde 75’i görmesini bekliyor.

ENAG AÇILADI: 10 AYLIK ENFLASYON ÜÇ HANELERDE

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG)'a göre ise 12 aylık enflasyonu yüzde yüzde 126,18 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon ekimde aylık yüzde 5,09 artarken on aylık artış oranı yüzde 105,48 oldu.

İSTANBUL'DA ENFLASYONDA SINIRLI DÜŞÜŞ

İTO ise 1 Kasım'da İstanbul'un enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, İstanbul’da ekimde önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,69 artttı; yıllık enflasyon yüzde 72,73 hesaplandı. İstanbul’un eylül ayı enflasyonu ise yıllık bazda yüzde 73,18, aylık bazda yüzde 5,46 olmuştu. Veriler perakende fiyatlarda enflasyonun sınırlı da olsa yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdi.

 

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Yorumlar

hakan

yerli malı yurdun malı. cari açık = enflasyon cari açığı engellemek için yahudi malına boykot yapılacağına ithal mallara boykot yapılsın. senede 500 bin ithal araba alıyoruz. nerde mcdonalds boykotcuları. CARİ AÇIK = ENFLASYON = ZAYIF TÜRKİYE = FAKİRİN FAKİRLEŞTİĞİ ZENGİNİN ZENGİNLEŞTİĞİ TOPLUM.
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