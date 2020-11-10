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Ekonomi TÜİK duyurdu! Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu
Ekonomi

TÜİK duyurdu! Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu

TÜİK verilerine göre; bir önceki dönemde yüzde 13,4 olan işsizlik oranı ağustos döneminde yüzde 13,2'ye geriledi. İşsizlik geçen yıl aynı dönemde yüzde 14 düzeyindeydi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:21:00 - 2020-11-10 10:55:51
TÜİK duyurdu! Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 456 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,8 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre; 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 13,5, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalışla yüzde 15,7 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 2,2 puanlık azalışla yüzde 48,8, işgücüne katılma oranı ise 3,1 puanlık azalışla yüzde 56,4 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 26,1

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puanlık azalışla yüzde 26,1, istihdam oranı ise 3,3 puan azalarak yüzde 31,1 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 5,4 puanlık azalışla yüzde 42,1 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puanlık artışla yüzde 30,4 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam oranı 2,4 puan düştü

istihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 975 bin kişi azalarak 27 milyon 554 bin kişi, istihdam oranı ise 2,4 puanlık azalış ile yüzde 43,9 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 314 bin, sanayi sektöründe 91 bin, hizmet sektöründe 717 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 147 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,2'si tarım, yüzde 19,8'i sanayi, yüzde 6,2'si inşaat, yüzde 54,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 50,6

İşgücü 2020 yılı Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 431 bin kişi azalarak 31 milyon 749 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,3 puanlık azalış ile yüzde 50,6 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 32,9

Ağustos 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,2 puan azalarak yüzde 32,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,8 puan azalarak yüzde 20,6 oldu.

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Yorumlar

Yahya Özal

Casiye Suresi, 7. ayet: Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline.
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