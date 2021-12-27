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Gündem TÜİK Başkanı Dinçer, Kılıçdaroğlu'na randevu vermeme nedenini açıkladı
Gündem

TÜİK Başkanı Dinçer, Kılıçdaroğlu'na randevu vermeme nedenini açıkladı

TÜİK Başkanı Prof. Sait Erdal Dinçer, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na randevu vermemesi ile ilgili "Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim. Bu kurum siyasetten uzak, tartışmalardan uzak kalıp, ülkenin en kritik verilerini üretmeli. Çok hayati bir iş bu. Görüşmeme nedenimiz budur" dedi

Yeniakit Publisher
2021-12-27 20:48:00 -
TÜİK Başkanı Dinçer, Kılıçdaroğlu'na randevu vermeme nedenini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer, kurumun açıkladığı ve tartışmalara neden olan enflasyon, işsizlik, büyüme gibi istatistikler ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na randevu verilmemesi konularına ilişkin konuştu.

Habertürk'ten Kemal Öztürk'e açıklamalarda bulunan Dinçer, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi kabul etmediniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim. Bu kurum siyasetten uzak, tartışmalardan uzak kalıp, ülkenin en kritik verilerini üretmeli. Çok hayati bir iş bu. Görüşmeme nedenimiz budur"

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