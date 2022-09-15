TÜİK Başkan Yardımcılığı'na yeni atama! Resmi Gazete'de yayımlandı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! TÜİK Başkan Yardımcılığı ile 17 üniversitenin rektörlüğüne atamalar yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcılığı ile 17 üniversitenin rektörlüğüne atamalar yapıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre, daha önce Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) vekaleten başkanlığını yapan TÜİK Başkan Yardımcılığı'na Ahmet Kürşad Dosdoğru atandı.
Aynı kararlar kapsamında, Ankara Hacı Bayram Veli, Erciyes, Malatya Turgut Özal, Eskişehir Teknik, Kayseri, Konya Teknik, Karatay, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Isparta Uygulamalı Bilimler, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri, Kırıkkale, Muğla Sıtkı Koçman, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Şırnak, Tarsus ve Trabzon üniversitelerinin rektörlüğüne atamalar yapıldı.
Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?
1978 yılında Yozgat'ta doğan Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.
Aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.
2009 yılında Merkez teşkilatı bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığında uzmanlığını aldı.
2012 yılı itibariyle Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Ahmet Kürşad DOSDOĞRU, 2017 yılında Başkan Yardımcılığına atanmıştır.
15 Şubat 2021 tarihinde itibaren TÜİK Başkanlığı görevine vekâleten getirilmişti, sonrasında Sait Erdal Dinçer'in asaleten atanmasıyla TÜİK Başkanlığı görevinden ayrılmıştı.
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